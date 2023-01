Nationalbanken ramt af cyberangreb

Det er ikke gået ud over Nationalbankens centrale systemer eller den daglige drift

Mandag og tirsdag har Nationalbanken været udsat for et cyberrangeb.

Det skriver DR.

Angrebet betød, at bankens hjemmeside var utilgængelig for en række brugere.

- Nogle brugere oplevede mandag og tirsdag morgen vanskeligheder ved at tilgå Nationalbankens hjemmeside. Hjemmesiden var udsat for et overbelastningsangreb, DDoS-angreb, skriver Nationalbanken til DR Nyheder.

Det er dog ikke gået ud over Nationalbankens centrale systemer eller den daglige drift, skriver DR.

Andre banker ramt

Tirsdag har også andre banker haft hjemmesidenedbrud.

Det drejer sig om Sydbank, Djurslands Bank, Jyske Bank, Kreditbanken, Nordfyns Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Ifølge Bankdata, der leverer it-løsninger til otte banker, er der ingen indikationer på et hackerangreb, men intet udelukkes.