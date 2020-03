Nationalbanken svarer: Er kontanter farlige?

’Kan jeg blive smittet, hvis jeg rører ved pengesedler og mønter?’

Mange har spurgt Ekstra Bladet, om der skulle være en smitterisiko ved at berøre og betale med gammeldags kontanter, så vi har spurgt Nationalbanken.

’Nationalbanken har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen. Ifølge Sundhedsstyrelsen overlever vira generelt dårligt på overflader som for eksempel pakker, bagage og pengesedler. Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen har derfor været, at der ikke er øget risiko for coronasmitte forbundet med at betale med kontanter,’ svarer Nationalbanken.

Den kinesiske centralbank har tilsyneladende et anderledes syn på sagen.

Her desinficerer brugte pengesedler ved hjælp af ultraviolet belysning og varmebehandling, og herefter bliver sedlerne isoleret i op til 14 dage, og centralbanken er er kommet med en opfordring til bankerne om kun at give kunderne nye sedler, hvis det er strengt nødvendigt.

Penge desinficeres i kampen mod coronavirus

Betvivler man Sundhedsstyrelsens vurdering, kan man som kreditkortholder bruge dette kort-betalingsmiddel, og som altid er der fem gode råd til at beskytte sig selv og andre mod smitte: