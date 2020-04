Nationalbanken: Væksten kan falde med mellem tre og ti procent

Væksten i Danmark kan falde med mellem tre og ti procent i 2020 på grund af coronakrisen.

Det vurderer Nationalbanken i en spritny analyse, der er blevet offentliggjort onsdag morgen.

- I Danmark har vi umiddelbart et solidt udgangspunkt for at få økonomien tilbage på sporet igen, når udbruddet fortager sig, og foranstaltningerne rulles tilbage. Men det kommer til at gøre ondt, før vi når dertil. De hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, er nu og her med til at holde hånden under virksomheder og lønmodtagere, udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

- Vi skal ikke glemme, at vi også er meget afhængige af udviklingen i udlandet. Og når restriktionerne på den økonomiske aktivitet udfases, vil der sandsynligvis være behov for mere traditionel finanspolitisk stimulans for at understøtte efterspørgslen, udtaler Lars Rohde.

I analysen har Nationalbanken opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet i Danmark kan blive ramt. Man understreger, at der 'exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier'.

Udlandet

Det er især problemerne i udlandet, som vil gøre væksten lav i Danmark. Lars Rohde påpeger således, at mange andre lande ikke har samme gunstige udgangspunkt som Danmark i forhold til økonomi. Derudover er enkelte lande også meget hårdere ramt af virusudbruddet.

'Genopretningen af den udenlandske efterspørgsel forventes derfor at blive væsentlig mere træg end i Danmark', står der i pressemeddelelsen.