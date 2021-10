Nationalmuseet fjerner video efter massemord: - Beklager

Videoens timing er faldet flere for brystet, og det tager museet nu konsekvensen af

En særlig video, som Nationalmuseet har lagt på sociale medier søndag morgen, er nu blevet fjernet.

I videoen kunne man se en ekspert demonstrere, hvordan man lavede og affyrede pile i vikingetiden, men i lyset af det tragiske massemord i Kongsberg, hvor gerningsmanden, Espen Andersen Bråthen, blandt andet skød med bue og pile, er videoen - eller i hvert fald dens timing - blevet upassende.

På både Facebook og Instagram var netop timingen af videoen, der faldt sammen med mindehøjtideligheden for de fem drabsofre søndag formiddag, blevet bemærket.

'Disrespekt på højeste niveau - suk', skrev en bruger.

'Dårlig timing ... R.I.P. Kongsberg', skrev en anden.

Beklager

Hos Nationalmuseet anerkender man, at videoen, der nu er pillet ned, faldt på et dårligt tidspunkt.

- Det er selvfølgelig lige på den dag, hvor der er mindehøjtidelighed, og det er dårlig timing. Det må vi bare sige. Det må vi bare beklage, siger kommunikationschef hos museet Cecilie Weinholt-Ludvigsen.

Hun understreger, at videoen og aktiviteten indgår i et større emne om vikingetiden i efterårsferien, der har været planlagt længe.

Allerede torsdag aften var hundreder samlet i Kongsberg for at mindes ofrene. Artiklen fortsætter under videoen ...

Et 18.000 år gammel

Blandt kommentarerne på de sociale medier er mange også positive over museets samlede arrangement, og det bliver også stadig muligt at se pileudskæringen i virkeligheden på Nationalmuseet i den kommende uge.

- Buen er en 18.000 år gammel del af menneskets historie, og det er kulturhistorie, vi formidler.

- Og nu her handler den kommende uges aktiviteter både om, hvordan man lavede glasperler, hvordan man lavede våben, hvad man spiste, og alle de her ting. Så det holder vist fast i, siger Cecilie Weinholt-Ludvigsen.

Også hos Nordisk Film har man oplevet, at en begivenhed står i et andet lys efter drabene i Norge.

Således måtte man udskyde premieren på komediefilmen 'Vildmænd'. Det kan du læse om her.