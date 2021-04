Natklub venter stadig på genåbning: Okay at vente

Natklub i Hjørring er ikke en del af tirsdagens genåbning. Men det er helt okay, mener bestyreren, der hellere vil vente med at åbne, til natklubben er sikker på ikke at blive lukket ned igen

På tirsdag slår frisører, massører og tatovører dørene op i de fleste af landets kommuner efter en lang nedlukning.

Men for Zwei Grosse Bier Bar i Hjørring er der fortsat lukket, og tilsyneladende kommer natklubbens dansegulv til at stå tomt i et stykke tid endnu.

Det fortæller bestyrer Pernille Skov til Ekstra Bladet. Natklubben er nemlig ikke en del af tirsdagens genåbning - og faktisk kan Pernille Skov slet ikke se natklubben i den genåbningsplan, politikerne har lagt frem.

Alligevel er hun optimistisk på sin natklubs vegne:

- Det er ikke en genåbning for os, det her, men at se at andre får lov til at åbne, det skaber lys forude.

Erhvervsministeriet: Barer og værtshuse kan åbne 6. maj

Vi kender folk

Ekstra Bladet besøgte Zwei, som de lokale kalder natklubben, første gang i november. Dengang var Nordjylland lukket ned af en minkmutation af coronavirus, og allerede da savnede Pernille Skov sit arbejde.

Barbestyrer Pernille Skov bag ølhanerne. Hun venter tålmodigt på at måtte skænke fadøl igen. Foto: Rene Schütze

Alligevel venter hun hellere end gerne med at åbne:

- Jeg vil ikke halse af sted og åbne igen lige om lidt, hvis det betyder, at vi risikerer at lukke ned igen, fortæller hun.

- Her kender vi jo folk, når folk er fulde, og der ved man godt, at regler og rammer er sværere at overholde. Så hellere være på den sikre side næste gang.

- Nu åbner der noget mere på tirsdag, og så må vi se, hvad udfaldet af det bliver.

Tilbage i efteråret nåede Zwei at åbne fem dage som værtshus, inden minkmutationen lukkede Nordjylland ned fra den ene dag til den anden. Og dér vil Pernille Skov ikke hen igen.

Danmark åbner når alle over 50 år er vaccineret

Under sidste års nedlukning byggede Zwei om og tilføjede blandt andet et træoverdække ude foran baren. Foto: René Schütze

Frygter for spontaniteten

- Hvad hvis I først kan åbne til august fx?

- Jeg tror, at vi er nødt til at indse, at vi ikke kommer tilbage til det, der var førhen. Og så er det bedre at se på mulighederne, siger barbestyreren, der dog medgiver, at halvandet år er længe at være lukket ned.

- Hvordan vil du have det med, hvis jeres gæster fremover skal vise en negativ test for at komme ind?

- Det at gå i byen er ofte en spontan idé. Jeg kan godt frygte, at noget af spontaniteten bliver taget fra os, hvis man skal have den der test, tænker Pernille Skov højt.

- Ellers kan folk stå og tænke 'hvor kan jeg blive testet klokken halv et om natten?'. Jeg ved ikke engang, om man tester fulde folk. Det kræver nok et telt for sig! griner hun.

Hjælpepakken kom Da Ekstra Bladet besøgte den tomme natklub i november, var Pernille Skovs primære bekymring de manglende hjælpepakker. - Uvisheden er til at blive skør af. I siger, at vi får hjælp, men hvornår kommer den? fortalte hun dengang. Heldigvis er hjælpepakken sidenhen rullet ind på bankkontoen, og Pernille Skov er ved at ansøge Statens Udviklingsfond om hjælp til at gøre natklubben mere coronavenlig. - Det handler om at undgå, at folk stimler for meget sammen, fortæller hun. - Så vi håber at kunne bygge garderoben om, så folk hurtigere kan komme af med overtøjet. Og at vi kan få toiletter på begge etager, så vi ikke laver flaskehalse op og ned af trappen. - Jeg tror på, at det værste er overstået nu.

