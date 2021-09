Natklubberne åbner i dag

Corona vil fra 10. september ikke længere være en samfundskritisk sygdom. Det betyder blandt andet, at fra denne dato vil alle restriktioner være sløjfet.

Men flere restriktioner ryger også i dag. Her er liste over bortfaldne restriktioner:

Bortfaldne restriktioner 1. september Natteliv: - Natklubber mv. åbnes med krav om coronapas Mundbind og visir: - Ophæves helt i den kollektive trafik mv. Krav om coronapas ophæves ved følgende steder: - Serveringssteder mv. - Fitness - Udendørs, stående arrangementer (for eksempel festivaler) - Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. - Indendørs arrangementer med siddende publikum - Legelande, badelande mv. - Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt Åbningstider på serveringssteder: - Restriktioner for åbningstider og adgangen til udskænkning og salg af alkohol (inkl. i detailhandlen) ophæves

Vi er klar

Kirsten Munch er politisk direktør i Horesta, som er en brancheorganisation for blandt andet natklubber. I følge Kirsten Munch, er deres medlemmer klar til genåbning.

- De fleste er helt klar. Men de fleste åbner først op torsdag 2. september eller fredag 3. september til weekenden.

I over 500 dage har natklubberne været lukkede. De fleste er klar til genåbning. De mindre virksomheder er dog mere pressede, da de i højere grad har været nødt til at fyre personale under nedlukningen. Foto: Philip Davali

Natklubberne har været lukkede i over 500 dage, og mange har været nødt til at afskedige arbejdskraft grundet nedlukningen.

- Nogle mangler jo arbejdskraft. Særligt hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, hvor man har været nødt til at fyre medarbejdere og sætte virksomheden i dvale. Det kan påvirke enkelte steder.

Men Kirsten Munch understreger, at alle klubberne gør, hvad de kan for at blive klar.

- Det kommer til at blive så fedt. Både for klubberne og særligt for de unge.

Chateau Motel er en klub i indre København. Udover at natklubberne har åbent igen, så udfases krav om mundbind og vesir også fra i dag. Foto: POLFOTO

Coronapas

Hvis man skal på natklub i dag eller i weekenden, skal man stadig vise coronapas. Det gælder til 10. september.

- Kan coronapas give lidt ventetid, når folk skal på klub?

- Nej klubberne er gode til pas. Det bør slet ikke være en udfordring, lyder det fra Kirsten Much.

