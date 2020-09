Natklubejer desperat: Hvornår får vi hjælp?

Der er i øjeblikket lange udsigter til høj musik og tætpakkede dansegulve. Coronarestriktioner betyder, at landets natklubber fortsat ikke må holde åbent.

28. august fik det regeringen til at forlænge de økonomiske hjælpepakker for blandt andet selvstændige som Robin Ungermann.

Han ejer natklubben Haven på Frederiksberg.

Der er bare et problem: Han kan stadig ikke søge om - og få udbetalt - pengene i hjælpepakkerne.

Og Folketinget har tilsyneladende slet ikke vedtaget hjælpepakken endnu.

Fanget i limbo

- For fire uger siden sagde de, at de ville forlænge pakken indtil 31. oktober, men de har ikke åbnet op for ansøgning til den endnu, siger Robin Ungermann til Ekstra Bladet.

For to uger siden fortalte Robin Ungermann, hvordan han har måttet låne penge af sin mormor for at klare sig økonomisk.

Da håbede han stadig på, at han ville kunne udbetale løn til sig selv i oktober.

Det håb er efterhånden svundet ind, og Robin Ungermann ser frem til endnu en måned, hvor der ikke tikker løn ind på kontoen.

Natklubejer: Hvorfor bliver vi glemt?

Ingen hjælp

Robin Ungermann oplever, at hverken Erhvervsstyrelsen, der administrerer hjælpepakkerne eller hans bank er til megen hjælp.

- Har du kontaktet Erhvervsstyrelsen og spurgt, hvornår du kan få pengene?

- Ja, men det kan de ikke svare på. De venter på politikerne.

- Jeg ved ikke, om det bare er fordi, vi ikke er så mange tilbage, der er tvangslukket. Det betyder bare ikke, at der ikke er nogle menneskelige skæbner, som er på vej ud i problemer.

Robin Ungermann har også forsøgt at få hjælp fra sin bank, men også uden held:

- Jeg kan godt forstå det, for hvis de ikke har en dato for, hvornår de får deres penge, så har de ikke rigtig deres ryg fri.

Stavnsbundet

Med en coronavirus der fortsat ikke er fundet en kur på, står Robin Ungermann tilbage med en følelse af at være stavnsbundet til sin virksomhed:

- Jeg har en virksomhed, jeg skylder et millionbeløb i. Jeg kan ikke søge et andet arbejde, for der er jo ikke nogen, der gider ansætte en, som muligvis skal åbne en natklub op om to måneder. Jeg kan ikke sælge min natklub. Jeg kan ikke søge A-kasse, for så kan jeg ikke søge om hjælpepakker.

- Jeg er fuldstændigt fanget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Folketingets Oplysning, der fortæller, at aftalen om hjælpepakkerne ikke er vedtaget i Folketinget endnu.

Derudover oplyser Erhvervsstyrelsen, at hjælpepakkerne også skal statsstøttegodkendes i EU, men at dette endnu ikke er gjort.

De forsikrer dog, at pengene også kan blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.

