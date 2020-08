Natklubejer: - Festen er jo IKKE lukket ned

Mens natklubberne fortsat skal holde lukket, må barer holde åbent til klokken 2 som en del af genåbningens fase 4.

En genoplivning der, hvis man spørger på den aarhusianske natklub Clemens Bar, er misforstået.

- Ildrøde tal på bundlinjen

Mads Krigslund ejer seks natklubber i Aarhus. Alle er fortsat, ligesom alle andre natklubber i landet, tvangsnedlukkede.

Han mener, at man glemmer natklubber, når man giver barerne friere rammer.

- Jeg føler måske lidt, at politikerne tager skyklapper på over for os. Man lukker nattelivet ned, men festen er jo ikke lukket ned. Festen er bare rykket alle mulige andre steder hen. Den foregår nu på barer, i folks private hjem og i parker.

Han mener, at det er konkurrenceforvridende, når barerne får friere rammer, men natklubber fortsat må ligge øde hen.

- Branchen lever af stamgæster. Så får de øjnene op for nye steder. Jeg bakker selvfølgelig op om regeringen og de sundhedsfaglige vurderinger. Vi holder lukket så længe, det skal til for at inddæmme smitten, men jeg synes, man skal se på hjælpepakkerne. Der er ildrøde tal på bundlinjen, siger han.

Skærmene i rummet viser stadig tilbud om flasker og borde, men lokalet er fuldstændig tomt. Foto: Anita Graversen

Kontrol i døren

Argumentet fra regeringens side er, at man ikke forsvarligt kan genåbne diskoteker og natklubber endnu, men det er Mads Krigslund ikke enig i.

Han mener netop, at det ville være ansvarligt at åbne klubberne med restriktioner og kontrol.

- Jeg er stensikker på, at der ville være mere kontrol med festen her, end der er i nattelivet, som det ser ud nu.

Han beskriver, at et af de tiltag, de vil indføre, er et krav om at gæster skal have smittestop-appen. På den måde mener han, at man kan spore og begrænse smitteudbrud, hvis det skulle ske.

- Personalet ville kunne holde folk til deres egne selskaber. Jeg kan jo se, at det fungerer på den anden side af åen, hvor restauranter, caféer og barer holder åbent. Jeg har tillid til, at vi ville kunne løfte opgaven ansvarligt, siger han.

Der kigges på hjælpepakkerne. Ellers er det bare et spørgsmål om tid, før restaurationsbranchen knækker stille og roligt, siger Mads Krigslund. Foto: Anita Graversen

Festen er ikke slut

Mads Krigslund mener, at tanken om, at man ved at lukke natklubberne begrænser festen, er misforstået.

- Det med at sige, at fordi natklubben er lukket, er der ingen fest om natten. Den køber jeg ikke.

- Når barerne lukker, stormer man rundt som en høne uden hoved for at prøve at finde ud af, hvor man kan tage til privatfest. Det gør, at grupper blandes. Hernede har vi professionelle folk både i døren og ved baren. Jeg er af den overbevisning, at vi kunne hjælpe med at håndhæve de restriktioner, der er.

Natklubejeren savner at blive hørt. Han ønsker en dialog om, hvordan man kan åbne forsvarligt, så hjælpepakkerne ikke er nødvendige, og natklubberne igen kan invitere folk ind.

- Jeg ville da gerne invitere sundhedsministeren og erhvervsministeren over for at se, hvordan en natklub egentlig kan fungere. Jeg synes, det kunne være interessant at fortælle om, hvad vi har tænkt os at gøre, siger han.

