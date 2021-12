Natklubejer: Hellere luk os ned end restriktioner

Der er muligvis udsigt til skærpende restriktioner i nattelivet. Natklubejer Robin Ungermann ser helst, at man lukker helt ned end at indføre skærpende restriktioner

Selvom diskoteker, natklubber og lignende nu har været fuldt åbnet siden september 2021, kunne det godt tyde på, at det muligvis ikke bliver sådan i den nærmeste fremtid.

For tirsdag eftermiddag forud for pressemødet, hvor en række myndigheder gjorde status over corona i Danmark, meldte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm ud, at han mener, at restriktionerne i nattelivet bør skærpes.

En melding, der ikke falder i god jord hos Robin Ungermann, der ejer natklubben Haven på Frederiksberg.

- Det gør mig irriteret, for i min optik står vi blandt andet i den her situation, fordi de valgte at åbne os op uden restriktioner som for eksempel coronapas tilbage i september, siger han til Ekstra Bladet.

- Så jeg er ved at være rigtig træt af det, og uden at lyde bagklog, var det ret nemt at se, at det her ville ske, når man bare sådan lukker op.

Værste scenarie

I øjeblikket er der ikke kommet noget ud om, hvilke restriktioner nattelivet kan forvente at få pålagt sig, hvis det altså bliver besluttet politisk.

Men Robin Ungermann er ikke i tvivl om, hvad det værste scenarie ville være:

- Det værste ville være, hvis vi får at vide, at vi godt må holde åbent, men de sætter restriktioner på antallet af besøgende, og hvornår vi må holde åbent. Så hellere bare lukke os ned, siger han.

- Det er denne her periode, at vi skal tjene pengene. Efter nytår kommer der tre måneder, hvor man ikke tjener en krone i nattelivsbranchen, så hvis vi lukkes ned, vil jeg da næsten håbe på, det er til april.

Et tomt dansegulv på Robin Ungermanns klub, Haven, under nedlukningen af nattelivet i Danmark. Foto: Tariq Mikkel Khan

Aflysninger af julefrokoster

På Robins natklub tjener han også penge på julefrokoster, og på nuværende tidspunkt har 80 procent aflyst, og det har konsekvenser for Robin.

- Det kan overhovedet ikke betale sig at holde åbent lige nu. Vi har fået omkring 60 aflysninger ud af 75 julefrokoster, siger han og understreger, at klubben dog ikke har tænkt sig at aflyse de resterende julefrokoster af den grund.

- Det er blandt andet julefrokosterne i november og december, at vi laver et overskud hos os. Den seneste måned har været ganske fin, men der har også været halvandet år, hvor der har været lukket, og vi har haft mindre på kontoen, end hvad vi har haft af omkostninger.

