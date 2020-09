Natklubejer: Hvorfor bliver vi glemt?

Regeringen har stadig ikke åbnet op for kompensationsansøgninger for selvstændige

Vindheksene har atter en gang fundet sig godt til rette i 36-årige Robin Ungermanns natklub Haven på Frederiksberg.

Efter fase fire af genåbningen er udskudt, må natklubejeren kigge langt efter at kunne udbetale løn til sig selv, selv om han har fulgt statens anbefalinger og lavet sin natkub om til en bar.

Staten har nemlig ikke åbnet op for ansøgninger om kompensation på trods af, at Kulturministeriet 28. august forlængede hjælpepakkerne.

- Jeg er i minus hver måned. Jeg kan ikke engang betale min husleje i øjeblikket, og derfor har jeg måtte låne pengene af min mormor. Det er ikke verdens fedeste følelse, når man er 36 år og selvstændig, siger Robin Ungermann, da han taler med Ekstra Bladet.

- Under de tidligere hjælpepakker har det været muligt at søge om kompensation med det samme, fortsætter han.

'Natklubberne er blevet glemt'

Ifølge Robin Ungermann er der absolut ingen, der har givet ham eller andre natklubejere nogen former for information i forhold til udskydelsen af genåbningen.

- Der er ingen, der fortæller noget som helst om, hvordan jeg skal forholde mig til hele situationen. Der er ingen, der på noget tidspunkt har givet mig information, så jeg ved ikke, om jeg er købt eller solgt, fortæller Robin Ungermann.

- Jeg er klar over, at man bliver nødt til at holde natklubberne lukket af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager. Men det er som om, at man fuldstændig har glemt, at det her ikke kun handler om, at folk ikke kan komme ud og danse. Det handler også om, at der er en hel masse mennesker bag natklubberne, der har kæmpe store økonomiske problemer i øjeblikket. Jeg føler mig virkelig glemt, siger Robin Ungermann.

Flaskerne står på rad og række, og venter på, at kunne blive til drinks igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen solidaritet fra banken

Ifølge Robin Ungermann har hans bank heller ingen forståelse for hans situation.

Robin Ungermanns bank, Bank Nordik, ville have pengene tilbage for hans private husleje med det samme, da de opdagede han var i minus på trods af, at statsminister Mette Frederiksen tidligere har opfordret bankerne til at være overbærende og vise samfundssind i den svære tid.

- Det er jo ikke så fedt, for jeg har ingen konkret information at give til min udlejer eller mine kreditorer, fortæller han.

Dog skrev Robin Ungermann en besked til banken i det sekund overtrækket fandt sted i håb om forståelse fra bankens side.

Robin Ungermann forsøgte at få Bank Nordik til at forstå hans situation, men uden held. Privatfoto

På trods af natklubejerens præventive forsøg på at indhente en smule forståelse fra banken var der ikke noget at gøre.

- Jeg snakkede i telefon med dem, efter jeg havde skrevet til dem. De var iskolde, fortæller Robin Ungermann.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Bank Nordik, men banken er ikke vendt tilbage med svar.

Kæmpe stressfaktor

Det har ikke kun konsekvenser for Robin Ungermanns pengepung, at natklubberne fortsat skal holde lukket.

- Det er en kæmpe stressfaktor for mig, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal forholde mig. Man går konstant og er urolig for, hvad fremtiden bringer, siger Robin Ungermann.

Ikke alene

Også Rasmus Elsnab, ejer af Rustik & Flamingo i Randers, føler det økonomiske pres.

- Det har kæmpe konsekvenser. Jeg synes, vores branche er rigtig hårdt ramt, og ikke bliver set på med samme professionelle syn som eksempelvis hotel- og oplevelsesindustrien. Det er et kæmpe øv herfra, siger han, da han taler med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Erhversstyrelsen og spurgt, hvorfor de endnu ikke har har åbnet op for ansøgninger for selvstændige. Ligeledes har Ekstra Bladet spurgt, hvornår de har tænkt sig at gøre det.

Erhversstyrelsen er ligesom Bank Nordik ikke vendt tilbage på henvendelsen.