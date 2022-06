Nato vil øge antallet af kampklare styrker markant

Antallet af kampklare Nato-styrker skal øges markant.

Sådan lyder meldingen fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Madrid mandag.

Det skriver det norske medie VG.

300.000 kampklare styrker

Ifølge Ritzau har Nato i dag omkring 40.000 af de særlige indsatsstyrker, som kan mobiliseres til hurtig indsats.

- Vores kampklare styrker bliver øget op til 300.000, lyder det fra Stoltenberg på pressemødet.

På mødet siger Stoltenberg samtidig, at han forventer, at alliancens topmøde i Madrid vil bidrage til yderligere støtte til Ukraine, og at Natos tilstedeværelse langs den østlige grænse vil blive væsentligt styrket.

Vil investere endnu mere

Ifølge generalsekretæren skal antallet af kampklare Nato-styrker opgraderes for fredens skyld.

VG skriver, at han på mødet fremviste tal, som for ottende år i træk viser en stigning i brugen af midler til forsvar i medlemslandene.

- Vi skal blive enige om at investere endnu mere i vores fælles sikkerhed, siger Jens Stoltenberg.

