Naturbrand i Nationalpark Thy

Beredskabsstyrelsen er torsdag eftermiddag ude ved en naturbrand ved Kystvejen mellem Hanstholm og Klitmøller i Thy.

Det skriver Nordjyllands Beredskab på sin Twitter.

Ifølge indsatslederen på stedet, Henrik Gade Jespersen, er det uvist, hvor stort et område, der er under flammer.

- Det kan være lige fra en hektar til fem. Det er lidt svært at vurdere, siger han.

Udover beredskabsstyrelsen er de to lokale brandstationer ude ved branden.

- Vi har Hanstholm og Thisteds brandfolk herude, i alt 12 mand og fire brandbiler, fortæller Henrik Gade Jespersen.

Hedebrand løbet løbsk

Han fortæller, at branden muligvis er opstået, efter at Naturstyrelsen har været ude for at brænde hede i området.

- Det kom lidt ud af kontrol, men vi har styr på det igen.

Han fortæller, at branden er under kontrol, men at mandskabet stadig fortsætter arbejdet for at efterslukke.

Det er anden gang på to dage, at der har været en naturbrand. Onsdag var 80 brandmænd til stede ved Sønder Omme Plantage.

Indsatslederen opfordrer også til, at man er varsom med at tænde ild i naturen, da der har været tørt gennem en længere periode.

