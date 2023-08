Naturbrand i Thy: Kæmper stadig mod flammerne

En voldsom naturbrand har siden tirsdag eftermiddag hærget et større naturområde ved Klitmøller i Thy.

Og mens det er lykkedes beredskabet af stoppe spredning af branden, kæmper 60 brandfolk fortsat mod flammerne i området.

Det oplyser Diana Sørensen, direktør for Nordjyllands Beredskab, til Ekstra Bladet.

- Ilden spreder sig ikke, fordi vi har brandbælter, der standser det. Men blæsten generer os en del, og den gør, at det er svært at slukke og få kontrol med ilden.

- Vi er på vej ind i området med terrængående køretøjer. Og så har forsvarets helikoptere hjulpet med at give os et overblik, siger hun.

Foto: René Schütze

Årsag fortsat ukendt

På grund af branden blev borgere i byen Vang tidligere opfordret til at evakuere. På det sociale medie X skriver Midt- og Vestjyllands Politi lidt over klokken 18, at borgerne igen kan vende hjem.

Diana Sørensen fortæller, at der er tale om intet mindre end fire naturbrande, som tilsammen har hærget et område på 65 hektar.

- Vi tror, der er en sammenhæng mellem de fire brande på grund af vinden, men vi ved ikke, hvordan den første brand er opstået.

- Den første brand er opstået nær en vej, så det kan jo være noget fra et køretøj, men det ved vi endnu ikke, siger Diana Sørensen.

Foto: René Schütze

Ingen grund til bekymring

Det forventes, at en del af de 60 brandmænd vil blive sendt hjem i løbet af aftenen.

For en sikkerheds skyld vil flere dog blive på stedet natten over for at sikre yderligere brandspredning, oplyser Diana Sørensen.

Tidshorisonten er endnu ukendt, men direktøren slår fast, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig over, om branden spreder sig.