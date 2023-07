Naturbrande raser tæt på Athen - tiltagende vind bekymrer

Brandfolk i Grækenland fortsætter onsdag for tredje dag i træk med at bekæmpe store naturbrande.

Det er ikke lykkedes at få flammerne under kontrol lige vest for hovedstaden Athen.

Det er bekymrende, at vinden i løbet af onsdag tager til i nordøstlig retning. Det kan give ny næring til brandene og gøre brandfolkenes indsats langt sværere, oplyser en talsmand for brandvæsnet.

Fem fly med vandtanke og otte helikoptere til brandbekæmpelse har været i luften i regionen siden daggry.

Der kastes vand over byen Mandra vest for Athen og Loutraki tæt på Korinthkanalen, som adskiller det græske fastland fra Peloponnes.

Det er områder, hvor også mange turister befinder sig lige nu.

Et skovområde på Rhodos - en populær ferieø - meldes også i flammer. Men her oplyses det, at huse og landsbyer ikke er truet.

Branden er opstået midt på øen nær landsbyen Apollona. Omfanget af branden svarer til cirka 30 fodboldbaner.

Det har ikke regnet i Grækenland i længere tid, og en hedebølge, der har ramt Grækenland og det sydlige Europa, har forstærket tørken i landet.

I den kommende weekend ventes temperaturen igen at bevæge sig over 40 grader mange steder i landet.