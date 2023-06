Naturgaspriser eksploderer

I øjeblikket stiger prisen på naturgas gevaldigt.

Det skyldes tilsyneladende, at flere gasfelter i Norge har oplevet nedbrud i den seneste tid, skriver Finans.

Det betyder, at prisen for hollandsk naturgas-futures handles for 35,7 euro for en megawatt-time, som er en prisstigning på 50 procent siden begyndelsen af måneden.

Prishoppet kommer efter en længere periode, hvor prisen på naturgas er faldet markant, og som i maj ramte det laveste niveau i to år efter en mild vinter og mere forsyningssikkerhed.

Pris på himmelflugt

Men selvom prisen er skudt i vejret, er der meget langt til det prisniveau danskerne oplevede i sommeren sidste år.

I august 2022 var gasprisen på himmelflugt og ramte på et tidspunkt 350 euro per megawatt-time.

- Rekordniveauet kom jo på baggrund af, at vi havde meget travlt med at få fyldt lagrene, samtidig med at der var stor usikkerhed om gasforsyningen, sagde Kristian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos brancheorganisationen Green Power Denmark i den forbindelse.