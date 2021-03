Naturstyrelsen indrømmer: Handlede for langsomt

Flere dyr er døde og har lidt under, at Naturstyrelsen har handlet for langsomt i en sag fra Mols Bjerge

I kølvandet på en lækket tilsynsrapport og en historie i Ekstra Bladet kommer Naturstyrelsen nu med en ny udmelding om de græssende og underernæret dyr i Mols Bjerge.

Lækket rapport om kvægs tilstand: 'Ekstremt alarmerende'

Styrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man tager situationen yderst alvorligt:

'Af Ekstra Bladet den 15/16. marts fremgår det, at NST mener, at dyrevelfærden har været i orden på statens arealer på Mols. Det er ikke Naturstyrelsens holdning, og det repræsenterer ikke Naturstyrelsens syn på den konkrete sag. Der burde være handlet tidligere. Det kan der ikke være to meninger om. Det har ikke været i orden, og der vil blive fulgt op på den konkrete sag, så vi sikrer, at vi lærer af det for fremtiden. Sunde og raske dyr skal gå hånd i hånd med naturpleje,' lyder det fra direktør hos Naturstyrelsen, Peter Ilsøe, i pressemeddelelsen.

Døde af sult

I tilsynsrapporten stod der beskrevet, hvordan flere dyr i kvægbestanden er døde af sult, fordi de ikke er blevet fodret. Dyrene har været så sultne, at de har forsøgt at spise giftige planter og bark fra træer.

Selvom rapporten har fundet dyrenes tilstand stærkt kritisabel, forklarede Peter Brostrøm, der er skovrider fra Naturstyrelsen Kronjylland, mandag til Ekstra Bladet, at der ikke var et problem.

- Vi er enormt opmærksomme på balancen mellem hensynet til naturen og til dyrevelfærden. Og det er i orden, at dyr spiser andet end græs. Eksempelvis gyvel, brombær og andet.

- Jeg har lige talt med en dyrlæge, der siger, at hverken bark eller gyvel er sundt for dyrene at spise ...

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad en dyrlæge har fortalt dig. Og jeg henfører igen til det, vi har skrevet på vores hjemmeside.

- Men du mener, at dyrevelfærden har været i orden i det her eksempel?

- Jeg mener, vi har reageret på dyrenes tilstand.

- Så dyrevelfærden har været i orden?

- Ja, det mener jeg, den har, lød det fra Peter Brostrøm.

Naturstyrelsen oplyser videre, at politiet og og Fødevarestyrelsen den 5. marts har været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse, der er blevet indgivet.

Rapporten fra politiets besøg ligger ikke klar endnu.