Naturstyrelsen sigtet for brud på dyrevelfærdsloven

Naturstyrelsen er blevet sigtet af politiet i sagen om kritisable forhold i Mols Bjerge.

Det bekræfter vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Kristian Juliussen over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet Naturstyrelsen for et brud på dyrevelfærdsloven. Sagen er ved at blive efterforsket, og vi ser på den med stor alvor, siger han.

Da sagen er under efterforskning, har han på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til den.

'Beklager

I en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen lyder, at det er på baggrund af en dyrlægerapport og en anmeldelse om dyremishandling, at der nu er rejst en sigtelse fra politiet.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

Landbrugsstyrelsens Økologikontrol har ifølge Naturstyrelsen også været på besøg i Mols Bjerge.

Her blev det konkluderet, at ' dyrene på daværende tidspunkt ikke har været behandlet i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven'.

Naturstyrelsen beretter, at man endnu ikke har besluttet, hvorvidt det kommer til at have 'ansættelsesretslige konsekvenser'.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det stod til i Mols Bjerge.

I en tilsynsrapport stod der blandt andet beskrevet, hvordan flere dyr i kvægbestanden er døde af sult, fordi de ikke er blevet fodret. Dyrene har været så sultne, at de har forsøgt at spise giftige planter og bark fra træer.