Navalnyj fra fængslet: Hader dem

Putins vel nok største kritiker, Alexei Navalnyj, tordner nu igen mod den russiske elite.

Han anklager dem for korruption og for at have 'pisset en historisk chance væk' efter Sovjetunionens fald.

Det skriver Reuters.

Navalnyj, der allerede afsoner en dom på ni års fængsel, blev idømt yderligere 19 års fængsel i sidste uge.

Alexei Navalnyj skriver i et essay efter sidste uges dom, at han er klar over, at den nye dom er en livstidsdom.

'Tallet er ligegyldigt. Længden på dommen måles på længden af mit liv eller længden af dette regimes liv,' skriver han.

Alexei Navalnyj tordner igen mod den russiske elite. Her ses Putin-kritikeren på et videolink fra en tidligere retssag i maj sidste år. Foto: Alexander Nemenov / AFP

'Livstidsdom'

Den 'historiske chance' fandt sted i perioden efter Sovjetunionens fald, hvor den russiske elite ifølge Navalnyj havde chancen for at skabe et demokratisk samfund, men i stedet valgte 'overdådighed og luksus-villaer'.

'Jeg kan ikke stoppe mig selv fra at hade dem, der pissede vores historiske chance væk,' skriver den 47-årige oppositionspolitiker.

Fordømmelser fra Vesten

Den russiske domstol fandt ham skyldig i at stifte og finansiere en ekstrem organisation. Retsmødet blev holdt bag lukkede døre i fængslet Melekhovo, hvor han afsoner sin dom.

Den nye dom er blevet mødt med fordømmelser, blandt andet fra EU og USA.

Navalnyj har været fængslet siden 2021 og har været placeret i et fængsel mere end 200 kilometer øst for Moskva.