Navalnyj vil stoppe sultestrejke

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj siger, at han vil begynde at indstille sin sultestrejke.

Læger, som har tilset Navalnyj, har indtrængende opfordret ham til at indstille sin sultestrejke, da han ellers risikerer at dø.

Navalnyj siger, at det formentligt vil tage ham 24 dage gradvist at slutte sultestrejken.

Den 44-årige regeringskritiker blev fredag undersøgt på en hospital i byen Vladimir øst for Moskva.

Han klagede for nylig over alvorlige rygsmerter og lammelse i arme og ben.For at protestere mod mangel på lægehjælp i fængslet indledte Navalnyj en sultestrejke 31. marts.

Ifølge hans egen læge er hans helbred svagt på grund af sultestrejken. Der kan også være tale om følger af sidste års alvorlige forgiftning.

Navlanys stabschef, Leonid Volkov, siger, at 'stort antal undersøgelser er blevet foretaget' i forbindelse med Putin-kritikerens helbred.

Den 44-årige oppositionspolitiker blev i februar sendt to og et halvt år i fængsel. Han afsoner i en straffelejr i byen Pokrov.

Volkov har kaldt den fangekoloni, hvor Navalnyj er fængslet, for en 'torturlejr'.

Navalnyj var tæt på at miste livet sidste år ved et påstået drabsforsøg med nervegiften Novitjok.

Tusindvis af mennesker deltog onsdag i landsdækkende demonstrationer, der krævede, at Navalnyj fik adgang til uafhængige læger.

Den russiske systemkritiker sender en hilsen til dem, der har støttet ham, i slutningen af sin erklæring fredag.

- Og endnu en gang tak. Dette er takket være Jer - gode, tænksomme og omsorgsfulde mennesker over hele verden, Jeg kommer ikke til at svigte Jer'.

Tidligere har snesevis af kendte personer fra hele verden også skrevet et åbent brev til præsident Putin, hvori de krævede lægehjælp til Navalnyj.

Blandt underskriverne er 'Harry Potter'-forfatter JK Rowling, de tre nobelprismodtagere i litteratur Herta Müller, Louise Glück og Svetlana Alexievich og Abba-medlem Björn Ulvaeus.