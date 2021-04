Navalnyjs advokat er blevet anholdt i Moskva

I Rusland er den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs forvarer blevet anholdt.

- Advokaten Ivan Pavlov er blevet anholdt, og ransagninger vil blive foretaget, hedder det i en erklæring fra en kollega til Pavlov, Evgenyj Smirnov.

Ivan Pavlov forsvarer Navalnyjs antikorruptionsstiftelse FBK.

Navalnyjs medarbejdere meddelte torsdag, at de var begyndt at afvikle organisationen. Det skete i forventning om, at myndighederne snart ville føje både selve det politiske netværk og FBK til Ruslands liste over terror- og ekstremistgrupper.

Der kører en retssag om emnet. Men allerede fredag har den finansielle myndighed Rosfinmonitoring meddelt, at de har føjet det politiske netværk til listen. FBK er endnu ikke på listen, der allerede rummer internationale organisationer som al-Qaeda og Islamisk Stat.

Det er uklart, hvilken betydning fredagens meddelelse om, at det politiske netværk nu er på listen, vil få for den verserende retssag. Der er planlagt nyt retsmøde 17. maj.

En tidligere koordinator for Navalnyjs kontor i Moskva, Oleg Stepanov, skriver på beskedtjenesten Telegram, at myndighederne end ikke forsøger at 'skabe et skær af lovlighed' over processen.

- Hvorfor skulle de dog vente. 'Domstolens' beslutning er alligevel kendt på forhånd: Kampen mod korruption i Putins Rusland bliver betragtet som ekstremisme, skriver Stepanov.

Leonid Volkov, som står Navalnyj nær, har tidligere signaleret, at netværket omkring den fængslede politiker vil fortsætte i en anden form.

Pavlov repræsenterede Navalnyjs FBK ved et retsmøde i Moskva torsdag. Domstolen skulle tage stilling til en appelsag. Mødet blev holdt bag lukkede døre.

Ransagninger foretaget af sikkerhedstjenesten FSB er koncentreret omkring advokatens organisation, Komanda 29 (Hold 29). Det ledes af Pavlov.

Organisationen repræsenterer også Navalnyjs bevægelse.

Pavlov er også advokat for den tidligere journalist Ivan Safronov, som er blevet fængslet for landsforræderi. Han anklages for at have givet militære hemmeligheder til Tjekkiet i 2017.

Advokater i Rusland klager over, at de selv bliver forfulgt under retssager, der er politisk ladede.

Myndighederne bliver kritiseret fra internationalt hold for sommetider at forhindre advokater i at udføre deres arbejde.

Afkræftet og med et tydeligt vægttab deltog Navalnyj i torsdagens retsmøde via video. Det var første gang, Navalnyj viste sig efter en sultestrejke. Den begyndte han 31. marts i protest mod, at han ikke kunne få behandling for ryg- og bensmerter i fængslet.

23. april begyndte han gradvist at spise igen.