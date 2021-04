Navalnys helbred forværres: Mister følelsen i ben og hænder

Alexei Navalnys helbred forværres og han er ved at miste følelsen i både hænder og ben, siger hans advokat, Vadim Kobzev.

Det skriver BBC.

Den russiske oppositionsleder og Putin-kritiker, der afsoner en meget omdiskuteret fængselsdom i en straffekoloni i Rusland, er blevet diagnosticeret med rygmarvsbrok. Sidste uge påbegyndte 44-årige Navalny desuden en sultestrejke for at kræve bedre behandling af smerterne.

På Twitter har hans advokat skrevet, at han selv kan gå, men at han har ondt, når han går, og at det er meget bekymrende, at han får det dårligere og er ved at miste følelsen i ben, hænder og håndled.

Tidligere på ugen blev Navalny flyttet til en sygeafdeling i fængslet, fordi han oplevede hoste og feber.

Underminerer sultestrejke

Navalny har skrevet på sin Instagram, at fængselspersonalet prøver at få ham til at bryde sin sultestrejke ved at stege kylling i nærheden af ham og putte slik i hans lommer.

Navalny har ifølge The Guardian sammenlignet fængslet med en koncentrationslejr og klaget over mangel på søvn og andet psykologisk pres.

Hans advokater siger desuden, at der ikke er nogle læger i fængslet, men at det er en paramediciner, der står for al behandling.

Pressesekretæren i Det Hvide Hus, Jen Psaki, sagde onsdag til pressen, at Biden-administrationen ser fængslingen af Navalny som 'politisk motiveret og en grov uretfærdighed', mens de opfordrede til, at han omgående bliver løsladt.

Grunden til, at Navalny sidder fængslet er, at han ikke overholdt meldepligten i en sag, hvor han i 2014 fik en dom for underslæb - en dom der er af Navalny selv beskrives som politisk motiveret. Der blev ikke taget højde for, at han lå på hospitalet i Tyskland og blev behandlet for forgiftning med nervegas, da han skulle melde sig.

FN-eksperter: Rusland stod bag forgiftning af Navalnyj