Navnestrid: Gigant trækker i trådene

En strid om at må kalde sig 'Mormors' har haft konsekvenser for mindre restauranter og caféer i den danske spisebranche, hvor en norsk gigant spiller en ikke uvæsentlig rolle

Mormor er som regel forbundet med hygge.

Men det er alt andet end mormor-hygge, når det handler om, hvem der har rettighederne til at kalde sig 'Mormors' i den danske cafébranche.

Gitte Hansen, der er indehaver af caféen Mormors i hjertet af København, fik i 2017 ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen varemærkeregistreringen 'Mormors'.

Hendes advokat sendte for nyligt en række breve ud til caféer i Danmark vis navne efter hendes opfattelse overtræder varemærkningen.

Det fik Nordjyske til at skrive om navnestriden, hvor en restaurant i Nordjylland på baggrund af brevet ændrede navn fra 'Mormors Køkken Cafe og Restaurant' til 'Morfars Køkken Cafe og Restaurant' for at undgå et sagsanlæg. En anden café i Aalborg har nægtet at bøje sig for kravet, hvilket også har været omtalt i Nordjyske.

Marianne Mortensen skiftede for nyligt navn på sin restaurant, efter hun fik et brev fra Gitte Hansens advokat. Foto: Privatfoto

Imidlertid kan Ekstra Bladet dog nu kaste en smule lys over, hvorfor Marianne Mortensen og andre, der har 'Mormors' i deres cafénavn, har fået et brev fra Gitte Hansens advokat, hvor de kan vælge mellem at skifte navn eller en tur i Retten.

De nordjyske restauranter og mindre caféer bliver nemlig en lus mellem to negle, siger Gitte Hansen.

- Jeg har en verserende sag mod en stor multinational virksomhed, der vil tage mit navn ’Mormors’. Derfor siger min advokat, at jeg skal håndhæve min varemærkeregistrering.

- Jeg bliver nødt til at håndhæve det for ikke selv at miste det. Jeg sidder jo ikke bare her og tænker, hvordan får jeg skovlen under dem. Jeg er virkelig ked af, at jeg er nødt til at skrive det til dem, men det er, fordi jeg er derude nu, hvor jeg mister min egen rettighed til navnet, hvis ikke jeg rykker nu, siger Gitte Hansen til Ekstra Bladet.

David mod Goliat

Ekstra Bladets research viser, at Gitte Hansen er i strid med Blume Food I/S om netop varemærkeregistreringen 'Mormors'. Bag Blume Food I/S trækker Orkla i trådene. Det er en af Norges største børsnoterede virksomheder med en omsætning på den gode side af 30 mia. kr.. Orkla Danmark har blandt andet KiMs, Den Gamle Fabrik og andre større brands i sin fold.

Gitte Hansen har kæmpet for navnet 'Mormors' mod den norske mastodont Orkla det seneste halvandet år. Og ifølge Gitte Hansen er Orkla hverken til at hugge eller stikke af.

- De vil bare have mit navn. Hvis man ikke opretholder sit navn, så bliver det udvandet. Man skal første opdage, at der er nogle, der ved at tage ens navn. Så skal man gøre indsigelser, og det koster også penge. Så har man frist for indsigelser, og så kører det frem og tilbage, siger hun.

Gitte Hansen bag disken i sin café, Mormors, der ligger på den mondæne gade Bredgade i København. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet kan via Patent- og Varemærkestyrelsen se, at Gitte Hansen netop har gjort indsigelse mod Blumefood's ønske om at varemærkeregistrere 'Mormors'.

- Jeg har knoklet for det her i 18 år. Derfor bliver jeg også ked af, når de ovre i Jylland bliver sure, fordi jeg forsøger at opretholde mit eget varemærkning

Da Nordjyske ringede til dig, hvorfor ville du så ikke udtale dig til dem?

- Fordi der ikke kommet nogen løsning på det endnu, og det er nogle ret store mennesker, jeg er oppe imod. Så jeg var nervøs for, at mine udtalelser ville påvirke sagen i en negativ retning, siger Gitte Hansen.

Lagt for had

Efter Nordjyske bragte de første artikler, om de nordjyske caféer, der bliver truet med 'bål og brænde' og stillet over for 'Københavner-krav', er kritikken væltet ned over Gitte Hansen på de sociale medier.

- Jeg bliver ked af, at der ikke kan holdes en ordentlig tone. Jeg kan sagtens forstå, man bliver vred og ked af det, men folk ringer til min café og forveksler den med caféer i Jylland, og så kommer det for tæt på.

Derfor har Gitte Hansen en opfordring til de restauranter og caféer, som hun har sendt breve til..

- Ring til os, så vi kan tage en dialog. Det gør de jo heller ikke. De bliver selvfølgelig pisse irriteret over, de skal skifte deres navn, og det er selvfølgelig også trist, men sådan er det altså, siger Gitte Hansen.