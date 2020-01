Nazi-bødlerne i dødslejren var helt normale

MINDEHØJTIDELIGHED: 27. januar er det 75 år siden, at russiske tropper befriede de udhungrede fanger i Auschwitz. Peter Langwithz Smith, som er forfatter til flere bøger om dødslejren, forsøger stadig efter 50 år at forstå, hvordan SS-bødlerne kunne gennemføre drabene på over en million mennesker alene i Auschwitz - og senere vende tilbage til et helt normalt liv efter krigen

Lad os tage Victor Capesius.

Han er SS-major og apoteker i koncentrationslejren Auschwitz. Han står på dødsrampen og udvælger med et fingerpeg de kvinder, børn, gamle og svage, som omgående skal henrettes i gaskamrene.

Efter Anden Verdenskrig åbner manden en skønhedsklinik for det bedre borgerskab i byen Reutlingen.

Lad os tage Carl Clauberg.

Han er læge i Auschwitz og steriliserer her i tusindvis af kvinder ved at sprøjte formalin op i deres livmoder. Mange af kvinderne omkommer under de medicinske forsøg i Blok 10.

Efter krigen og russisk fangenskab nedsætter Clauberg sig som gynækolog.

- Langt de fleste personer, som arbejdede med at udrydde jøder, sigøjnere og andre fanger i Auschwitz, var helt normale mennesker. Undersøgelser efter Anden Verdenskrig har vist, at de ikke afviger fra normal-begrebet, fortæller Peter Langwithz Smith.

Peter Langwithz Smith. Foto: Christer Holte

Bare de havde været psykopater

I mere end 50 år har den 74-årige forfatter forgæves forsøgt at forstå, hvordan velbegavede og normale mennesker konsekvent kunne give sig i kast med at ville udrydde en hel befolkningsgruppe på 11 millioner jøder med gas og nakkeskud.

KZ-FORFATTEREN: Peter Langwithz Smith er 74 år og bosiddende i Esbjerg. Han er pensioneret lektor i tysk og dansk. Siden han var ung mand, har han interesseret sig for nazismen, koncentrationslejrene og efterkrigstidens retsopgør med bødlerne. Peter Langwithz Smith er forfatter til en bog om KZ-lejren Neuengamme og to bøger om Auschwitz. I marts 2019 udkom bogen ’Dødens Bolig’ om Auschwitz på People’sPress. Den meget anmelderroste bog er på hele 765 sider. Peter Langwithz Smith regnes i dag for den forfatter i Skandinavien, som ved mest om den berygtede dødslejr. Peter Langwithz Smith arrangerer hvert år rejser til Auschwitz sammen med rejseselskabet Papuga. Om sit mangeårige arbejde med det dystre emne, siger forfatteren: -Man er nødt til at have et professionelt filter, når man skriver sådan en bog. Jeg er blevet hårdfør i hjertet. Men når jeg holder foredrag om emnet, så kan det være svært at holde følelserne tilbage. Særligt mishandlingerne af børn og de medicinske forsøg på fangerne har berørt mig dybt.

Peter Langwithz Smith slår ud med armene.

- Kunne man da for pokker bare slå fast, at hele bundtet var psykopater. Så giver det dog en vis form for mening. Men vi taler generelt om mennesker, som var helt normale før krigen, og som genoptog et helt normalt hverdagsliv efter krigen. De havde familier, var kærlige ægtefæller og søde mod deres børn.

På sommerudflugt

- Jeg lærer for eksempel aldrig at forstå, hvordan SS-bødlerne i Auschwitz den ene dag kunne tage på sommerudflugt med deres sekretærer. Den næste dag fortsatte officererne med at gasse i tusindvis af fanger, mens sekretærerne renskrev udførlige rapporter om, hvad der foregik af uhyrligheder i lejren.

- Jeg har kendskab til 25 SS-læger. Kun en af dem nægtede at tage del i drabene. En anden læge siger: 'Efter tre-fire dage har man vænnet sig til det.'

Det fortæller noget om menneskesindets dybde og noget om fortrængning. De må have troet på, at de gjorde det rigtige, og at de udførte en vigtig krigsindsats. Der er åbenbart ingen grænser for, hvor modbydelige vi mennesker kan være uden at tage skade af det, siger Peter Langwithz Smith.

Lejrkommandanten Rudolf Höss bliver anholdt efter et år på flugt. Han blev senere dømt til døden og hængt foran indgangen til krematorierne i dødslejren.

Absurd tysk grundighed

Forfatteren hæfter sig ved, at grusomhederne ikke fandt sted i direkte kamphandlinger.

- Jeg kan forstå, at der kan ske forfærdelige ting, hvor soldater er i kamp, hvor adrenalinet pumper rundt i kroppen, og man er stresset. Men det var jo netop ikke tilfældet i Auschwitz.

Udryddelsen af de mange jøder og sigøjnere er planlagt med tysk grundighed, der til tider er helt absurd.

Foto: Keystone

Peter Langwithz Smith tænder endnu en cigaret. Under det langvarige arbejde med bogen 'Dødens bolig' gik forbruget af Kings op fra 20 til 40 i døgnet.

- Lad mig give dig et eksempel på den tyske grundighed. Udryddelsen af jøder var ikke på finansloven. Hvordan kunne man så finansiere udryddelsen? Jo, man lod jøderne selv betale for togdriften til Auschwitz. De skulle dog kun betale for en enkeltbillet.

Der blev forhandlet nedslag i prisen med de tyske statsbaner for større grupper. Børn under fem år rejste gratis. Herefter blev fangerne anbragt i kreaturvogne og kørt til den visse død i Auschwitz.

Der var ikke en eneste ansat hos statsbanerne, der efter krigen blev dømt for krigsforbrydelser, siger en hovedrystende Peter Langwithz Smith.

Vanviddet voksede

Dødslejren udviklede sig ifølge forfatteren meget hurtigt til et isoleret parallelsamfund, hvor vanviddet voksede, moralbegreber blev opløst, og proportioner forskudt i alle retninger.

- Det skulle absolut være en læge, som stod på dødsrampen og afgjorde, hvilke fanger der skulle gasses. Kvinder med børn blev omgående sendt i gaskammeret sammen for at undgå for megen opstandelse, hvis man forsøgte at skille dem ad. Senere brugte man dog også tandlæger og apotekere på dødsrampen. Men det var yderst vigtigt for nazisterne, at der blev brugt akademikere til denne fuldstændig groteske selektion af menneskeskæbner.

Arkivfoto: Morten Langkilde

Den vestjyske forfatter tænder endnu en smøg. Røgen siver op i den for længst nikotin-gulnede PH-lampe over arbejdsbordet i stuen. Så fortæller han videre om Heinrich Himmler, der var den øverstbefalende i SS og ansvarlig for blandt andet jødeudryddelsen. Han skulle personligt give tilladelse, hvis en kvindelig fange skulle idømmes stokkeslag i sin bare bagdel.

- Himmlers detaljerede nidkærhed fandt sted, samtidig med at man måtte holde togtransporter tilbage, fordi lejren ikke kunne nå at henrette de tusindvis af fanger, som konstant ankom. Ovnene, som ligene blev brændt i, brød sammen på grund af overbelastning.

Det er jo absurd ud over grænser.

DEN TYSKE DRÆBER-MASKINE Auschwitz-lejren blev anlagt i 1940, cirka 60 kilometer vest for Krakow i det tysk besatte Polen. Nazisternes elitekorps SS stod bag lejren op drev den også. I 1942 blev Auschwitz 2 – Birkenau – anlagt som en ren udryddelseslejr med gaskamre og krematorier. En lang række satellit-afdelinger blev løbende føjet til hovedlejren. Det menes, at cirka en million jøder og sigøjnere omkom i Auschwitz. Yderligere 100.000 politiske fanger og russiske soldater døde i lejren. I perioder blev der dræbt op mod 10.000 fanger om dagen i lejren. Da den russiske hær befriede lejren 27. januar 1945, var der omkring 6.000 overlevende og udhungrede fanger tilbage i lejren. SS-bødlerne og deres håndlangere var for længst flygtet. Det skønnes, at omkring 8.000 gjorde tjeneste i Auschwitz. -Kun 15 procent af dem blev senere retsforfulgt. 25-30 personer blev dødsdømt og henrettet. Kun tre danske statsborgere var fanger i Auschwitz. Alle tre er i dag døde, beretter Peter Langwithz Smith.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DET MEST VELORGANISEREDE FOLKEMORD NOGENSINDE

Af samtlige folkemord rundt om i verden er der intet, der står mål med de uhyrligheder, som fandt sted under holocaust i Anden Verdenskrig.

- Amerikanernes drab på indianerne, Pol Pot styrets terror i Cambodja, Jugoslavien og Rwanda. Intet kommer tilnærmelsesvis tæt på det, som Nazityskland havde gang i, siger Peter Langwithz Smith.

Han henviser til, at der lå en konkret statslig beslutning bag, at 11 millioner jøder og sigøjnere i Europa skulle udryddes. Det var ikke en impulshandling, der greb om sig.

Franz Hössler, tidligere SS kommandant for kvindelejren i Auschwitz. Foto: Ullstein Bild

- Nazisterne havde brug for nogle syndebukke, som man kunne gøre ansvarlige for alt muligt, og så var vejen kort til at sende jøderne i gaskamre. Der var ingen, som forsøgte at stoppe det eller sagde: Nu er det nok. Galskaben kørte løs med uformindsket styrke i flere år.

- Kan det ske igen?

- Jeg tror ikke, at det kan ske i den form, som vi så med Holocaust under Anden Verdenskrig. Det vil verdenssamfundet trods alt ikke acceptere. Der er mig bekendt heller ikke ved at blive bygget gaskamre nogen steder i verden. I vores teknologiske samfund ville sådanne massedrab også være svære at holde hemmelige.

Men jeg ser en antisemitisme spire frem i flere lande. Jøder bliver dræbt, blot fordi de er jøder. Men også andre grupper bliver marginaliserede i disse år. De skal ikke have del i de samme goder, som resten af befolkningen. Den slags bekymrer mig meget. Men der er stadig stor forskel på, om man forskelsbehandler befolkningsgrupper, eller man vil udrydde dem.

-Tror du, at dine bøger kan forandre verden?

- Det er vigtigt, at man kender sin historie. Det, der skete under Anden Verdenskrig, påvirker jo vores liv den dag i dag. Europa kunne have set ud på en helt anden måde. Jeg har et naivt håb om, at jeg kan være med til at fortælle historien, så vi ikke får en gentagelse af grusomhederne.

- Har vi lært noget?

- Ja, men desværre ikke nok …

Peter Langwithz Smith gik fra at ryge 20 cigaretter om dagen til 40, mens han skrev den omfattende bog 'Dødens bolig.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

MINDEHØJTIDELIGHED

75-års dagen for befrielsen af Auschwitz vil blive mindet ved en højtidelighed 27. januar ved lejren, der i dag er et museum. Statsoverhoveder og ambassadører fra adskillige lande vil deltage i højtideligheden. Også nogle af de få overlevende fanger fra lejren vil møde op for at mindes en æra, som aldrig må gentage sig og sende en tanke til de mange, som aldrig slap ud af fangenskabet i live.