Nazi-skandale ruller i Belgien

I Belgien er fem betjente i Bruxelles-lufhavnen Charleroi disse dage under massiv efterforskning.

Skandalen ruller for alvor, efter en video af en tilbageholdt flypassager torsdag ramte skærmen på tv-kanalen RTBF. Her ses en kvindelig betjent række højre arm i luften, mens hun simulerer et overskæg og griner til en kollega. Ved siden af ligger en døende 38-årig mand ved navn Jozef Chovanec.

Beskyldninger om nazi-hilsen, uhensigtsmæssig opførsel og mørklægning af sagen har nu ifølge De Morgen fået landets øverste politichef til at trække sig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fem lufthavnsbetjente presser den 38-årige flypassager ned i sengen, mens han bløder kraftigt fra ansigtet. Politifoto

Videoen stammer fra februar 2018, hvor Jozef Chovanec blev ført til en celle i lufthavnen, fordi han angiveligt havde skubbet til en stewardesse. På billeder ses den 38-årige familiefar smadre sit hoved ind i døren til cellen, indtil han begynder at bløde voldsomt.

Han døde på hospitalet dagen efter af et hjertestop.

Men det er de scener, der udspiller sig, da betjentene ankommer til cellen, som trækker overskrifter i Belgien. Indenrigsminister Pieter De Crem har igangsat en massiv efterforskning, siger han til De Morgen:

- Jeg kan forsikre om, at ledelsen i ​​det føderale politi vil gøre alt for at analysere sagen og tage enhver nødvendig handling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kvindelig betjent undersøges nu for at have lavet en formodet nazi-hilsen under episoden. Politifoto

Undersøger nazi-hilsen

På et pressemøde fredag morgen annoncerede politichef André Desenfants, at han træder tilbage. Politichefen er 'dybt chokeret over billederne', som han hævder ikke at have set før.

- Så snart jeg hørte om det, tog jeg øjeblikkeligt ansvar og bad vores interne kontrolorgan iværksætte flere undersøgelser. En undersøgelse af nazi-salutten og en undersøgelse, som skal se på alle fakta i sagen, siger politichefen ifølge RTBF.

Enke ignoreret

I snart to år har Chovanecs enke, Henrieta Chovancova, ellers forsøgt at få svar på, hvad der skete, da hendes mand døde. Men hun er blevet fuldstændig ignoreret af myndighederne, fortæller hun til belgisk tv.

- Jeg vil vide, hvad der skete, og hvorfor de opførte sig på den måde, siger Henrieta Chovancova, der henviser til, at betjentene kastede sig over hendes sårede mand i stedet for at hjælpe ham.

- Da de så blodet, skulle de have givet ham førstehjælp. I stedet satte så mange mennesker sig på ham, at han ikke kunne trække vejret, raser hun.

En efterfølgende obduktionsrapport slog fast, at Jozef Chovanec ikke var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, hvorfor det vækker endnu mere undren for den efterladte familie, at han pludselig gik amok i sin celle.