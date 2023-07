Nedbrud: Billetbøvl i DSB

Der er fredag opstået bøvl med DSB's billetsystemer.

'Der er i øjeblikket problemer med betalinger i DSB Netbutik og DSB App. Vi arbejder på at løse problemet', skriver DSB på sin hjemmeside.

DSB's pressevagt oplyser til Ekstra Bladet, at der arbejdes på at løse problemerne, men at der endnu ikke er en tidshorisont. Dog er det stadig muligt at købe billetter på anden vis.

'Det er ikke muligt at købe billetter via appen eller dsb.dk lige nu. Men netbutikken virker, og billetsalget i 7-Eleven og rejsekortet virker. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre, kan man henvende sig til vores personale', siger pressevagten til Ekstra Bladet.

'Vi fik den første melding omkring 13.30. Det kom op at køre igen, men gik så ned igen. De sidder og arbejder på at løse det, men vi har ingen tidshorisont', tilføjer pressevagten.