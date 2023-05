Nedbrud i forhandlinger kan skabe endnu flere flyforsinkelser

Knuden mellem Naviair og flyvelederne i Københavns Lufthavn strammes.

Der er fortsat ikke kommet en løsning på flyveledermanglen og den tilhørende konflikt efter et møde mellem de to parter tirsdag eftermiddag. Det oplyser både Naviair og flyveledernes forening, Datca.

- Naviairs udspil harmonerer på ingen måde med situationens alvor, siger Datcas formand, Esben Blum, efter at Datca tirsdag eftermiddag har meddelt Naviair, at de afviser Naviairs udspil.

Konflikten står mellem flyvelederne i Københavns Lufthavn, der dirigerer og overvåger flytrafikken, og Naviair, der er det selskab, som står for styringen af lufttrafikken.

Der er stor mangel på flyveledere, hvilket har betydet, at der i april blev aflyst over 80 afgange i Københavns Lufthavn.

Flyveledermanglen skyldes især, at man ikke har fået antallet af ansatte op igen efter coronapandemien. Og det efterslæb kan nu mærkes.

De to parter i konflikten har forsøgt at finde en løsning. Men for nu står det i stampe.

Naviair skriver til Ritzau, at de blandt andet har lagt op til en lønstigning samt en ekstravagtsbetaling på 22.000 kroner per vagt.

Det er det udspil Datcas medlemsskare enstemmigt har stemt nej til mandag aften og videregivet til Naviair tirsdag eftermiddag.

- Vi siger nej tak til flere penge. For det alene løser ikke problemet. Der er massiv mangel på flyveledere, det løser vi ikke alene med flere penge, siger Esben Blum, der understreger, at det handler om mennesker og ikke penge.

Flyvelederne oplyser, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Naviair skriver derudover, at de har præsenteret flyvelederne for et forslag, der løser udfordringerne på sigt blandt andet med en omfattende rekrutteringsproces af nye flyveledere.

- Vi har fremlagt fastholdelsesinitiativer for seniorer, som blandt andet indeholder tildeling af ekstra fridage og fastholdelsesbonus på to månedslønninger, der udbetales ved 62 år, skriver Naviair.

Men det har flyvelederne også afvist. Esben Blum fra Datca understreger, at han ikke er interesseret i at tage forhandlingerne i medierne, men han forholder sig til, hvad Naviair skriver.

- Når Naviair lufter dele af deres udspil, ændrer det ikke på, at indholdet i deres samlede udspil ikke løser behovet, og den situation vi står i, siger han.

For Datca, pointerer Esben Blum, handler det om at skabe et bedre uddannelsesmiljø, og at Naviar anerkender, at der er mere attraktive vilkår i udlandet.

Han understreger, at Datca gerne vil forhandle videre med Naviair, men der endnu ikke fastsat et næste møde.

Men han er ikke videre optimistisk for sommerens flytrafik.

- Jeg vil ikke kloge mig på, hvordan sommeren bliver. Men jeg er bekymret, efter det jeg har set i april måned, siger han.

Manglen på flyveledere skaber forsinkelser i lufthavnen, viser tal Københavns Lufthavn sendte til Ritzau mandag.

Søndag var for eksempel 92 afgange forsinket i mere end et kvarter. Det svarer til 30 procent af afgangene. For ankomster var knap halvdelen - 116 - forsinket i mere end et kvarter. Det påvirkede i alt 28.000 passagerer.

Lufthavnen havde 75.400 passagerer søndag.