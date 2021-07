Nederlag til Jensens Bøfhus: - Det er træls

Arbejdsretten har givet 3F lov til at strejke mod Jensens Bøfhus under coronakrisen, og det ærgrer bøfhuset

Selv en verdensomspændende pandemi kan ikke forhindre arbejdsmarkedets parter i at føre konflikt mod hinanden.

Sådan lyder fredagens afgørelse i Arbejdsretten, hvor 3F fik rettens ord for, at de har lov til at lave blokering og strejke mod Jensens Bøfhus på trods af coronakrisen.

Mens fagforeningen jubler over afgørelsen, er Jensens Bøfhus ikke overraskende mere ked af afgørelsen.

- Det er en træls afgørelse i forhold til det spørgsmål, vi gik ind med. Men vi tager det selvfølgelig til efterretning, siger Anders Nikolaisen, adm. direktør i Jensens Bøfhus, til Ekstra Bladet.

- Men jeg er måske mest ked af det på vegne af mine medarbejdere og dem, som har mistet jobbet under nedlukningen, siger han.

Afgørelsen fra Arbejdsretten er endelig, så restaurantkæden kan derfor ikke stille mere op i den sag.

Håber på ombudsmand

Til gengæld kæmper de stadig for at have ret til lønkompensation på trods af konflikten. Her har de ellers været ramt af et neutralitetsprincip, der betyder, at staten ikke må yde støtte til nogen parter i en konflikt - hvilket altså betyder, at bøfhuset er gået glip af lønkompensation. Netop af den årsag mente de, at konflikten var ulovlig.

- Det er ikke afgjort, hvordan reglerne for lønkompensationsordninger fungerer i forhold til neutralitetsprincip, så der har vi en klage liggende hos Folketingets Ombudsmand, som jeg vil glæde mig til, hvis han vil kigge på, siger Anders Nikolajsen.

Han har tidligere fortalt, at bøfhusets ejergruppe har trådt til med en økonomisk indsprøjtning for at redde virksomheden under coronakrisen, fordi det ikke var muligt at få lønkompensation. Det vil ikke være nødvendigt med yderligere indsprøjtninger, fortæller han.

- Der er ro på den økonomiske situation, fortæller han.

Konflikten med 3F fortsætter dog ufortrødent, og der er derfor stadig strejke og blokering mod Jensens Bøfhus.

Sagen startede i marts sidste år, hvor Jensens Bøfhus lockoutede alle medarbejdere, og siden opsagde bøfkæden overenskomsten med 3F. Baggrunden var, at Jensens Bøfhus ville have alle de ansatte over på samme overenskomst, der bliver brugt af Restaurant Flammen. Efterfølgende iværksatte 3F konflikt mod Jensens Bøfhus.