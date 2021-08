Nedlukning i Vollsmose: Lytter de unge efter?

Fra onsdag 25. august skal Vollsmose Sogn lukke ned efter smittestigning. Det ærgrer flere skoleledere i området. Selvom skolerne er opmærksomme på at få formidlet vigtigheden af test og vaccine, er lokal ungdomsskoleleder usikker på, hvor meget der bliver lyttet

Vollsmose Sogn i Odense skal lukke ned fra onsdag 25. august. Det sker på grund af stigende smitte i området.

Nedlukningen sker kun 14 dage efter, skolerne er åbnet igen efter sommerferie. Det ærgrer skolelederne i området, som ellers har prøvet at formidle til børn, unge og forældre, hvor vigtigt det er, at man lader sig teste og vaccinere.

Og der er generelt mange unge i Danmark, som ikke lader sig vaccinere. Det italesatte Mette Frederiksen på et pressemøde mandag 23.august. På landsplan er der 15 procent, som ikke reagerer på invitation til vaccination. Det tal er 40 procent i Vollsmose.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

'Lad os stoppe smitten før skoler, foreninger m.m. lukker ned'. Skilt på dør ved Odinskole i Vollsmose. Skolerne i Vollsmose har prøvet at tage snakken om vigtigheden ved test og vaccination med elever og forældre. Ungdomsskoleleder er dog i tvivl om, hvorvidt de unge lytter. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Taler med elever og forældre

De forskellige skole-tilbud i Vollsmose gør, hvad de kan for at formidle vigtigheden ved test og vaccination. På folkeskolen Odinskole i Vollsmose, har man både taget snakken med elever og forældre.

- Jeg oplever en lydhørhed, men også en slags skepsis, siger skoleleder for Odinskolen, Allan Eldrup Feldskou.

Også på Ungdomsskolen UngOdense taler de med de unge om test og vaccine. De unge, som bruger tilbud på UngOdense, er mellem 11 og 18 år.

- De fleste unge tager egentligt snakken fint. Men om de gør noget ved det, det ved jeg jo ikke, lyder det fra ungdomsskoleleder på UngOdense, Carsten Djursaa.

Carsten Djursaa er i det hele taget skeptisk over for virkningen af nedlukningen.

- De unge bliver jo alligevel ved med at mødes, uddyber han.

Udskyder pop-up vaccinationssted

Mulernes Legatskole, STX og HF, må også lukke ned som følge af restriktionerne i Vollsmose. Det ærgrer rektor Morten Lindegaard Banke Rasmussen, som understreger, at også de tager corona-snakken med eleverne.

- Vi gør jo selvfølgelig reklame for vaccinerne, siger Morten Rasmussen.

Det var meningen, at der skulle have været åbnet et pop-up vaccinationssted ude foran gymnasiet onsdag 25. august. Men på grund af nedlukningen er det blevet udskudt.

- Men så snart nedlukningen er ovre, forventer vi, at vaccinationsstedet kan åbne, uddyber Morten Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mulernes Legatskole, hvor et pop-up vaccinationssted skulle have været åbnet 25. august. Men nu udskydes det til genåbning af sognet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Er forberedt

Både Mulernes Legatskole og Odinskolen vil trække på erfaringer fra de tidligere nedlukninger. Og både rektor Morten Banke og skoleleder Allan Feldskou er fortrøstningsfulde.

- Det er så super ærgerligt, men vi er forberedt, lyder det fra dem begge.

Eleverne på Odinskole og Mulernes Legatskole skal møde virtuelt op onsdag 25. august.

Undervisning udenfor

Allan Feldskou er dog opmærksom på de elever, som kan have svært ved online-undervisningen. Han understreger, at det vigtigste er børnenes trivsel.

- Vi må jo gerne mødes i små grupper udenfor. Og vi er meget opmærksomme på, om det kan blive relevant for nogle elever.

UngOdenses Carsten Djursaa fortæller, at de ikke vil give online-tilbud til de unge, som normalt bruger ungdomsskolens tilbud i Vollsmose.

- Vi håber jo på en kort nedlukning, lyder det fra Carsten Djursaa, som dog uddyber, at hvis nedlukningen varer i mere end en uge, så vil de overveje online-tilbud.