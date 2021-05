Nedlukning lurer i Holstebro: - Vi må bide i det sure æble

I sidste uge lukkede Hørsholm Kommune ned grundet for høje smittetal. Nu kan Holstebro risikere at ende samme sted, og det bekymrer de borger, Ekstra Bladet mødte på gågaden i byen.

Kommunen har nemlig overtaget førstepladsen i Danmark på listen over højeste incidenstal set over den seneste uge og kan derfor ende i en automatisk nedlukning.

Derfor har kommunens politikere med borgmesteren i spidsen lavet en opfordring til foreningslivet om at lukke ned i to uger for at undgå en total nedlukning af blandt andet frisører, restauranter og andre dele af erhvervslivet.

Vil ikke hjem og lave ingenting igen

Ekstra Bladet mødte Louise Jensen på gaden i Holstebro torsdag eftermiddag. Foto: René Schütze

Louise Jensen er frisør i Holstebro og frygter en ny nedlukning af sin salon, fortæller hun, mens hun står i køen til det nyoprettede lynteststed på gågaden.

- Jeg er frisør og har gået hjemme i tre måneder, og jeg synes ikke lige, jeg skal hjem og gå igen.

Er det en god løsning med nedlukning af fritidsaktiviteter, som borgmesteren foreslår?

- Det, synes jeg, ville være rigtig godt at lukke ned for. Hvis det er det, der skal til, så synes jeg, det er en god idé, siger Louise Jensen.

- En god måde at bryde smittekæderne

Også Mads Munksgaard og 19-årige Rasmus Laumann var på gaden i Holstebro på Kristi Himmelfartsdag. Foto: René Schütze



Mads Munksgaard er HF-studerende i Holstebro og er ligeledespositivt stemt over for forslaget om en delvis nedlukning.

- Jeg tænker, det er en god måde at bryde smittekæderne på og holde smitten så lav som muligt. Så må vi bide i det sure æble lidt endnu, selvom vi er trætte af diverse nedlukninger, siger han.

Mads Munksgaard kalder det, at han ikke ved, hvad fremtiden bringer med hensyn til corona, som det mest udfordrende for ham i denne tid.

- Det er ikke den fedeste tid at være ung, men hvis det er, hvad der skal til, så må vi respektere det.