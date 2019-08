Nedrivningsfirmaer får millionbøder

Tre nedrivningsvirksomheder har fået store bøder for at aftale priser i branchen.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt har de tre virksomheder fået en bøde på 6,4 millioner kroner, mens ledende medarbejdere fra to af virksomhederne har accepteret bøder på 125.000 kroner.

De tre virksomheder har erkendt, at de har udvekslet priser med konkurrenter, inden de bød på opgaver. De har derfor accepteret bøderne.

- Når konkurrerende virksomheder udveksler priser med hinanden på opgaver i et udbud, så sætter de konkurrencen ud af kraft og fører kunden bag lyset. I de tre sager er det gået ud over flere offentlige og private bygherrer, der alle kan have betalt for meget for deres nedrivningsopgaver, lyder det fra Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Stor forskel i bøder

Tscherning A/S har betalt en bøde på 5,9 millioner for mellem april 2012 og august 2013 i 12 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter i forbindelse med entreprise på nedrivningsopgaver for blandt andet Region Sjælland, Københavns Lufthavn og Københavns Universitet. En ledende medarbejder fra virksomheden skal desuden betale en bøde på 125.000 kroner for sin rolle i sagen.

Derudover har Villy C. Petersen Enterprise A/S betalt en bøde på 400.000 for i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter mellem januar 2012 og august 2013. Det omfatter blandt andet opgaver for private og almene boligforeninger i Københavnsområdet. Her har to ledende medarbejdere også betalt hver en bøde på 125.000 for deres andel i overtrædelserne.

Endelig har Brandis A/S betalt en bøde på 100.000 kroner for i fire tilfælde mellem juni 2012 og oktober 2013 at have udvekslet priser med konkurrenter i forbindelse med nedrivning for blandt andet Gentofte Hospital og Roskilde Sygehusapotek.

Del af større kompleks

Sagerne mod de tre virksomheder er en del af et større kompleks, hvor tre andre virksomheder og otte personer tidligere er blevet dømt til at betale bøder. To af de virksomheder og fire af personerne har siden anket deres domme.

Afgørelserne kommer i kølvandet på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i efteråret 2015 tog på uanmeldte kontrolbesøg hos en række nedrivningsvirksomheder. Det førte efterfølgende til, at sagerne i april 2016 blev anmeldt til Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet Bagmandspolitiet, som siden har efterforsket sagerne og rejst tiltale.