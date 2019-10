Nedslående efterårsmelding fra DMI

Fredag ser både Skolernes Motionsdag og Kulturnatten i København ud til at drukne i regnskyl, varsler DMI

Der er regn og blæst i vente, når landets folkeskoleelever traditionen tro indleder efterårsferien med Skolernes Motionsdag fredag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Frank Nielsen.

- Vi må sige, at det bliver efterårsvejr med et rigtig stort e, siger han.

Fredag byder på regn en stor del af dagen. Og i løbet af eftermiddagen trækker det yderligere op med hård vind til kuling.

- De mange børn, der skal ud og løbe til Skolernes Motionsløb, får enten en ordentlig omgang regn eller nogle store vandpytter at hoppe over, varsler meteorologen.

Også Kulturnatten, der fredag løber af stablen i København, ser ud til at blive en våd omgang.

- Vi må bare sige, at der er god grund til både at medbringe paraply og gummistøvler, hvis man skal bevæge sig rundt under Kulturnatten, siger Frank Nielsen.

Til gengæld ser fredagen ud til at blive relativt lun med mellem 12 og 14 grader.

Lørdag ser ud til at blive weekendens bedst egnede dag til udendørsaktiviteter.

- Lørdag bliver det tørvejr de fleste steder, men der kan fortsat dukke enkelte byger op hist og pist, siger Frank Nielsen.

Temperaturerne lægger sig lørdag mellem 12 og 15 grader. Der bliver en smule vind fra vest, men den aftager i løbet af dagen.

- Men det er med at nyde det lille ophold i vejret lørdag, for søndag kommer regnen tilbage, varsler meteorologen.

Allerede natten til søndag kommer der således et lavtryk ind over landet med regn.

Der kan dog i den sydøstlige del af landet være perioder med opholdsvejr og lidt lunere temperaturer.

Ifølge Frank Nielsen ser det ud til at det lidt ustadige efterårsvejr fortsætter ind i efterårsferien i næste uge.

- Umiddelbart ser det ud til, at vejret bliver ved med at slå om hver anden dag, siger han.

- De bedste bud på dage med godt vejr i efterårsferien ser ud til at blive onsdag og torsdag, men det er fortsat usikkert.