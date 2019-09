Nedslående melding fra DMI: Klassisk efterårsvejr

Trods godt vejr i weekenden vender efteråret for alvor tilbage tirsdag i næste uge. Derfra følger blandet efterårsvejr, siger DMI

Det er efterhånden gået op for de fleste, at efteråret er over os. På trods af udsigt til en lun og solrig weekend varer det ikke længe. Om lidt bliver det, som det plejer - koldere og ustadigt. Det siger DMI til Ekstra Bladet om deres månedsprognose.

- Efter weekenden vil der fortsat være fint vejr til om mandagen med op mod 20 grader, men allerede fra tirsdag vil det begynde at blive ustadigt med passerende regn og skyer og i perioder ret blæsende, siger vagtchef hos DMI Martin Lindberg.

Det vejr vil fortsætte godt ind i uge 40, som også ser ud til at være ustadig og 'klassisk efterårsvejr'.

- Måske kan et højtryk kortvarigt stabilisere vejret, men ellers så vil der være fronter, som kommer ind, oftest vestfra, med en del regn og blæst, siger Martin Lindberg.

Uge 41, hvor man nærmer sig midt-oktober, vil blive en pæn uge med en pæn uge med tørvejr og gode chancer for solskin. Dog bliver det nok stadig i efterårsjakke, at den sol skal nydes.

- Solen står lavt på himlen på det tidspunkt, og det gør, at temperaturerne bare vil ligge nede omkring normalen for årstiden ind mod midten af oktober. Det vil sige 10-15 grader om dagen og 5-10 grader om natten, siger Martin Lindberg.