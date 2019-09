Nedslående melding fra DMI

Efter en nat med voldsomt vejr i form af skybrud, torden og lyn over store dele af landet, vil det nu så småt begynde at klare op i løbet af dagen. Det fortæller Klaus Larsen, meteorog hos DMI, til Ekstra Bladet.

- Risikoen for skybrud er ved at være overstået nu, siger Larsen.

Nogen sol over København og Bornholm

I nogle dele af landet vil der endda være en chance for, at solen titter frem.

- Der vil komme lidt sol i københavnsområdet og især på Bornholm, hvor det dog vil blive skyet senere på dagen. Derudover bliver det temmelig skyet i store dele af Jylland og henover Fyn og på dele af Sjælland, siger Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Risiko for regn

Over hele landet vil der være risiko for regn.

- Men ikke i store mængder, siger Larsen.

Der er altså ikke flere skybrud i sigte, men resten af ugen vil være kølig.

- Vi får perioder med solskin, men også dage med skyer og regn. Temperaturerne de første par dage vil ligge lige under de 20 grader. Senere på ugen vil temperaturerne ligge mellem 15-18 grader med en frisk og i perioder hård vind.

- Er sommeren slut?

- Det er ikke til at sige. Nogle gange oplever vi jo, at sommeren kommer igen i starten af efteråret. Men det er ikke noget, der lige ligger i kortene de næste par uger i hvert fald.

Massiv regn natten til søndag

- Der er faldet 8-9 millimeter regn i løbet af natten, fortæller Larsen.

Det er hovedsageligt Sønderjylland og Midtjylland, der har fået mest regn. Derudover er der faldet en del i Nordjylland.

- Og så løber der et spor af tordenbyger op langs østkysten på Sjælland, altså i Nordsjælland, København og op mod Helsingør.

Herunder kan du se, hvor der slog flest lyn ned i nat, og hvor der er faldet mest regn.

Thor svingede sin hammer ujævnt i nat og lokalt var der vindstød af stormende kulingstyrke i de kraftigste byger. Vest for Storebælt nåede nedbørsmængderne ikke op på de varslede værdier, fordi nedbørens bevægelse var hurtigere end ventet og dermed kortere tid over området. pic.twitter.com/rxbzU3wDNz — DMI (@dmidk) September 1, 2019

Natten til søndag var også en nat, hvor temperaturen spændte mellem 15-23 grader. Østpå har nogle endda haft tropenat.

Herunder kan du se minimumstemperaturerne natten til søndag.