Hvis du hungrer efter sol og varme, så er det nok ikke en god ide at læse videre.

Desværre.

I stedet bør du nok hellere spare tiden og se mod udlandet, for i weekenden og i den kommende tid bliver vejret ikke særligt sommerligt, lyder den lidt nedslående melding fra DMI.

- Lige nu ligger vi på den kolde side, og det vil vi gøre resten af i dag. Vi kommer til at ligge på 15-18 grader, så det er køligt sommervejr. Der begynder også at komme lidt flere skyer i den vestlige del af landet, og der er også nogle byger. Tendensen er at det kommer mod øst stille og roligt i løbet af dagen, siger vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen.

- Søndag er lidt det samme som i dag. Måske bliver det en grad eller to varmere og lidt mindre blæsende, så en tand bedre, men det er fortsat sommervejr i den kølige afdeling.

Kan blive værre

- Næste uge ser ud til at komme lige på den anden side af 20 grader. Vinden aftager lidt, men der kommer også nogle regnvejrsdage tirsdag og onsdag. Herefter ser det måske lidt mere tørt ud, men der ikke udsigt til nogen hedebølge lige foreløbig i hvert fald.

Selvom man tænker, at det ikke kan blive meget værre - så kan det faktisk godt.

- Vi har haft somre, der var dårligere, lyder det fra meteorologen.