Nedslående melding fra WHO

Omikron-udbredelsen kan få en uheldig effekt, advarer WHO

Som om det ikke var nok med omikron-variantens hærgen over hele verden, så kan det blive endnu værre.

Sådan lyder advarslen fra den verdensomspændende sundhedsorganisation, WHO.

- Jo mere omikron spreder sig, jo mere den overføres og jo mere den kopierer sig selv, des mere sandsynligt er det, at det kan udløse en ny variant, lyder det fra WHO-beredskabschef Catherine Smallwood i et interview med det franske nyhedsbureau AFP.

Advarslen er langt fra den første af sin slags fra WHO - og det er langt fra hver gang, at de dystre forudsigelser er blevet til virkelighed. Og den seneste udmelding kommer da også på trods af mere positive signaler om, at omikron-varianten vitterligt er mindre farlig end tidligere varianter.

Men på trods af den foreløbigt opmuntrende viden om omikron-variantens dødelighed, fastholder Catherine Smallwood dog, at den er netop det, dødelig.

- Det kan forårsage dødsfald. Måske i mindre grad end delta-varianten, men hvem ved, hvad den næste variant kan bringe med sig.

- Selv i lande med et velfungerende sundhedsvæsen og god kapacitet, er det en reel kamp, der finder sted i øjeblikket. siger Catherine Smallwood.

Over store dele af den vestlige verden har man registreret rekordhøje smittetal - ikke mindst i Danmark. Men heldigvis har den stigende smitte ikke givet sig udslag i lige så voldsomme stigninger i hverken antallet af indlæggelser eller dødsfald.