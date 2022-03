Nedslående melding: Højere fradrag er 'beskeden' hjælp

Der kan være en udstrakt hånd på vej til de cirka 1,2 millioner danskere, der hvert år gør brug af kørselsfradrag eller befordringsgodtgørelse.

Tirsdag i næste uge afholder Skatterådet nemlig et møde, hvor de tager stilling til, om de rekordhøje priser på benzin skal medføre, at satserne for kørselsfradrag og kørselsgodtgørelser bliver sat op.

Ifølge BDO er der dog tale om en ganske beskeden gevinst til bil-pendlerne. En gevinst, som langtfra formår at gøre op for de forhøjede benzinpriser.

Såfremt at rådet vedtager nye satser med udgangspunkt i en gennemsnitlig listepris på 16,78 kroner i stedet for nuværende 12,78 kroner, har revisionsselskabet regnet sig frem til, at den høje sats for både for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse vil stige med beskedne 22 øre pr. kilometer.

- Det skyldes, at benzinprisen ikke er det eneste, der betyder noget for kilometersatserne, siger BDO's skatteekspert Morten Neumann Jørgensen.

Ting som udgifter til dæk, værkstedsbesøg, vask, forsikring, ejerafgift og værditab har således større betydning for satserne. Faktisk vægter udgifterne til benzin mindre end 20 procent.

Samtidig er skatteværdien - den reelle besparelse af et højere fradrag - kun omkring 25 procent, ligesom pendlere ikke får fradrag for de første 24 kilometer af deres daglige køretur til og fra arbejde.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Morten Neumann Jørgensen, Senior Manager, BDO. Pressefoto

- Kan man justere på andet end benzinprisen, hvis man skal hæve fradraget, eller kigger Skatterådet kun på den del?

- Nej, det kan jeg ikke forestille mig, at man ville gøre. Det er literprisen, der er interessant at kigge på, fordi det er den, der bliver højere, siger Morten Neumann Jørgensen.

- Når det gælder skat, er det her, hvad man kan gøre for at hjælpe dem, der pendler i bil. Skal man gøre mere, skal man gå ind og kigge på noget helt andet end skat. Det kan være ved at lempe afgifterne på benzinpriserne, men det er så en helt anden politisk diskussion.

Større gevinst for nogle

For de danskere, som bruger deres egen bil i i arbejdsmæssig sammenhæng og derfor får udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, ville forhøjede satser være en langt større gevinst, vurderer BDO.

Skatterådet har foreløbig fastsat satserne til 3,51 kroner pr. kilometer for 2022 for kørsel op til 20.000 kilometer om året. For kørsel derudover er satsen 1,98 kroner pr. kilometer.

For en lønmodtager, der kører 15.000 km om året for sin arbejdsgiver, vil en forhøjelse af den høje sats med 22 øre således betyde, at personen kunne få udbetalt 3300 kroner mere årligt.

I modsætning til ved kørselsfradraget, vil det betyde, at de fleste nogenlunde får dækket deres ekstraudgifter til benzin.