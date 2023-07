Nedslående melding til danske turister: Risikoen er større

På Korfu er myndighederne nu også begyndt at evakuere turister på grund af skovbrande

Risikoen for naturbrande stiger på populære feriedestinationer i takt med højere temperaturer

De græske øer Rhodos og Korfu, der er populære feriemål for danske charterturister, hærges i disse dage af voldsomme skovbrande.

Flere tusinde turister er mandag blevet evakueret, og flere fly er aflyst.

Skovbrandene kommer efter en længere periode med tørke og høje temperaturer.

- Udtørringen af naturen er mere intens i Middelhavsregionen. Naturbrande er ikke unormalt på disse kanter, men forskellen er, at temperaturen er steget markant, siger klimaekspert Jesper Theilgaard.

- I år har de haft 45 grader i to uger, så naturen er jo tør, og derfor er risikoen for naturbrande større, tilføjer han.

Han understreger, at den globale opvarmning øger risikoen for naturbrande som dem, der hærger græske ferieøer i øjeblikket.

- De risici, som er til stede, er vi nødt til at acceptere, og dem skal danskerne jo tage med i overvejelserne, når man planlægger ferie fremover.

- Der er slet ingen tvivl om, at de meget høje temperaturer betyder, at der er større risiko for naturbrande.

Tidligere tv-vært Jesper Theilgaard mener, at den globale opvarmning øger risikoen for skovbrande. Foto: Christian Falck Wolff

Flere tusinde evakueret

Flere hundrede danskere er i disse dage påvirket af skovbrandene på Rhodos og Korfu.

Det har blandt andet betydet, at omkring 100 danskere har overnattet i konferencecentre og sportshaller.

Det siger Henrik Specht, som er direktør for brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark, til Ritzau.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med flere danskere, som er fanget på ferieøen Rhodos.

En af dem er Anne Larsen, der lørdag fortalte, at hun brugte hele dagen på flygte fra flammerne.