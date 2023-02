Nedslående nyt fra DMI: Grå uger i vente

Mild og grå.

Det har uge 7, 8 og 9 til fælles.

På samme måde kan også de seneste par ugers vejr beskrives, og det ser ud til, at vi bare skal vænne os til det lidt grå og kedelige vejr.

Det viser den månedlige prognose, der netop er kommet fra DMI.

En solrig vinterferie?

De danskere, der har vinterferie i næste uge, kan være heldige. Et kraftigt højtryk er på vej ind over Centraleuropa, og det kan give tørt og stabilt vejr og måske endda med mulighed for sol.

Men kun for en kort stund.

Ifølge DMI fortsætter højtrykket hurtigt sydpå og erstattes af et atlantisk lavtryk. Med andre ord: Vi kan også forvente lidt regn.

Temperaturerne forventes at være normale for årstiden. Om dagen kan vi regne med 4 til 9 grader, mens nattemperaturerne ventes at ramme mellem 1 og 5 graders varme.

De danskere, der venter med at holde ferie til uge 8, kan regne med det samme.

Skyet, gråt og mildt vejr forventes at fortsætte.

Dog kan vi være heldige, at temperaturen er en smule højere end normalt. Det kan være alt mellem 2 og 8 graders varme, alt imens nattemperaturen kan nå ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.

Paraplyerne kan du bruge som normalt på denne tid af året. Det forventes, at der kommer mellem 10 og 18 mm nedbør.

Usikre prognoser

Der er en smule usikkerhed om, hvorvidt uge 9 bliver en højtryks- eller lavtryksuge.

Selvom det er usikkert, er det i skrivende stund mest sandsynligt, at vi 'får hyppige besøg af lavtryk, der både har regn, slud og måske sne med sig'.

Ugen forventes at have en mild indledning og lidt koldere afslutning.

Det fortsætter over i uge 10 og 11 med en opfriskende vind og vinterlig nedbør. Dog er der mulighed for, at vi kan tage solbrillerne på i slutningen. Der forventes nemlig, at der kan komme en smule sol.