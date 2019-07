Nedslående prognose efter hedebølgen

DMI har bebudet 30 graders varme og høj sol, men som bekendt varer lykken ikke ved, og ej heller gør hedebølgen.

I en månedsprognose for slutningen af juli og størstedelen af august løfter DMI sløret for, hvad vi skal vente os af de næste uger, og hvis man er vild med varmen, er det nedslående læsning.

Hedebølgen holder ved til midten af næste uge, og derfra går det ned af bakke.

'Juli slutter varmt og solrigt, men kun et par dage inde i august vender vi tilbage til omskifteligt dansk sommervejr med fronter og regn vestfra,' skriver DMI's langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang.

Med 'dansk sommervejr' mener DMI, at det bliver skyet, blæsende og lidt vådt, mens temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader - altså et stykke fra de cirka 30 grader, som vi i denne uge kan glæde os over.

Se også: Hver tredje må ikke bære shorts på jobbet

Risiko for torden

De første to uger af august kan DMI ikke sige, præcis hvordan vejret bliver, men ud fra prognoserne ser det ud til, at blæsten fortsætter, mens det vil skifte mellem regn og sol.

'Der er dog stadig mulighed for, at varm luft i perioder strømmer op over landet fra retninger mellem sydvest og sydøst og giver os varmt og solrigt vejr med temperaturer over 25 grader,' skriver DMI i månedsprognosen.

'Det øger dog også risikoen for kraftige byger med risiko for torden,' lyder det.

Forskere advarer: Vilde hedebølger bliver normalt i Europa