Nej, det må barnet ikke hedde

Et svensk par har fået nej til at opkalde deres barn efter den russiske præsident

I Danmark er der temmelig vide rammer for, hvad man må kalde sit navn. Faktisk er der flere end 43.000 godkendte fornavne til børn.

I Sverige er der formentlig også masser af navne at vælge imellem. Men ét særligt navn har et svensk par fået nej til.

De har nemlig fået afslag på deres ansøgning om at opkalde deres barn efter Ruslands præsident, Vladimir Putin. Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet.

Begrundelsen for afslaget er, at man ikke må give et barn et navn, som kan virke stødende eller som kan føre til ubehag for den, der skal bære det. Desuden må et fornavn heller ikke have 'tydelig efternavnskarakter', lyder det i afgørelsen.

Uforstående forældre

Barnets forældre, Ronny og Ann, har dog i sinde at klage over afgørelsen, siger de til Aftonbladet.

- Vi sad en aften derhjemme, og krabaten var meget livlig. Vi grinede, diskuterede og sagde 'det er en Putin. Han ved, hvad han vil og er en bestemt person'. Sådan startede det, siger Ronny til mediet.

Han er uforstående over for afgørelsen fra Skatteverket, som står for at tage stilling til navngivelser.

- Hvorfor skulle det være stødende? Jeg ser absolut intet problem med det. Vladimir er Vladimir og Putin er Putin. Vi kommer til at klage over det her og i værste fald tage det videre til domstolene, siger han.

Ifølge Aftonbladet har Skatteverket tidligere afvist navne som Demon, Lucifer, Minus, Alkis (alkohol/alkoholiker, red.), Pistol og Hoor.