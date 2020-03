Nej, forfatter forudsagde ikke coronavirus i 1981

Covid-19 er officielt en pandemi, og overalt på internettet hersker der forskellige teorier om dens oprindelse.

En af dem indebærer bogen 'The Eyes of Darkness' af forfatteren Dean Koontz. Flere Twitter-brugere har i løbet af den seneste måned delt billeder af særligt to sider, hvor forfatteren beskriver et biologisk våben ved navn 'Wuhan-400' - en menneskeskabt, uhelbredelig lungebetændelses-lignende virus, som vil ramme kloden og angribe lungerne i 2020. Derefter vil den - altså ifølge bogen - forsvinde, ramme endnu engang ti år senere for så til sidst at fordufte helt.

Siderne fra bogen, hvor ordene er blevet understreget med en rød tusch, har spredt sig som en steppevind på de sociale medier, hvor flere mener, at Dean Koontz med sin 'Wuhan-400' ligefrem forudså covid-19.

Men det er altså langt fra tilfældet. Det amerikanske medie CNN har kigget på de forskellige detaljer fra bogen, som mange mener, er påfaldende nøjagtige i forhold til virkelighedens coronavirus.

Ren fiktion

For det første er Dean Koontz' 39 år gamle roman selvfølgelig ren fiktion, og indeholder alene af den årsag i sagens natur ikke spådomme omkring vira, som måtte ramme i virkelighedens fremtid.

I et af de billeder, der flittigt bliver delt på de sociale medier af en side i 'The Eyes of Darkness', er det karakteren Dombey, der fortæller om en kinesisk videnskabsmand, som tog det biologiske våben 'Wuhan-400' med til USA.

'De kalder det 'Wuhan-400, fordi det blev udviklet i deres RDNA-laboratorier udenfor byen Wuhan, og det var den 400. stamme af menneskeskabte mikroorganismer skabt på det forskningscenter', lyder det i bogen.

Men ifølge CNN blev det fiktive biologiske våben i bogens første udgave fra 1981 kaldt 'Gorki 400', og først i 1989 blev det ifølge South China Morning Post ændret til 'Wuhan-400'.

Desuden påpeger det amerikanske medie, at idéen om, at covid-19 som den fiktionelle virus skulle være menneskeskabt, er en konspirationsteori, der er opstået på ikke-verificerede konti på sociale medier. Siden er teorierne blevet kraftigt afvist af forskere i både Kina og i Vesten. Faktisk ved ingen endnu præcis hvordan covid-19 er opstået.

I 'The Eyes of Darkness' har den fiktive 'Wuhan-400' en dødsrate på 100 procent, hvilket langt fra gør sig gældende for virkelighedens coronavirus. Desuden beskriver Dean Koontz i bogen, at folk, der i bogen får virussen, 'kan blive smittebærere kun fire timer efter at have været i kontakt med virussen'. Også dette er meget langt fra virkelighedens covid-19, hvor folk typisk først udvikler eventuelle symptomer flere dage efter at være blevet eksponeret for den.

Så nej, konkluderer CNN i deres gennemgang: Dean Koontz er muligvis en god forfatter, men han er altså ingen spåmand..