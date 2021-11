Nej tak: Vej-ballade efter sex-anklager

Tage Mortensens Vej i Frederikshavn kommer ikke til at skifte vejnavn efter ønske fra beboerne

Man kan fortsat bo på Tage Mortensens Vej i Frederikshavn, efter at beboerne på vejene har afvist forslaget om, at vejnavnet skulle ændres.

Det skriver DR.

Det blev diskuteret, da Ekstra Bladet tilbage i juni kunne afsløre æresdirigentens krænkende adfærd i flere årtier over for unge piger i DR's Pigekor.

Seks ud af de syv beboere på Tage Mortensens Vej har sagt, at de ikke ønsker et nyt navn. Derfor har et enigt teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune besluttet af beholde vejnavnet.

Der kommer stadig til være en vej i Frederikshavn med vejnavnet Tage Mortensens Vej. Foto: René Schütze

Vejen blev opkaldt efter Tage Mortensen, hvis hjemby er Frederikshavn, tilbage i 2011.

- Vejen er en privat fællesvej, og det vil sige, at beboerne står for vejen. Kommunen bestemmer dog vejnavn. Jeg mener, det vil være god stil at spørge beboerne på vejen, om vejnavnet skal ændres i denne sammenhæng. Og det vil vi gøre, sagde borgmester Birgit S. Hansen til Kanal Frederikshavn, da Ekstra Bladets afsløring kom frem.

Tage Mortensen, der var leder for Pigekoret i 35 år, døde i 2001.

