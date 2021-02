Nej til torsk - Mette spiser kun makrel

Kære Mette Frederiksen

Som tiden dog går. På den næstsidste dag af 2020 stod jeg iført smoking, balsko og en mægtig torsk foran statsministeriets dør i Prins Jørgens Gård ved Christiansborg.

Fisken skulle du have sammen med to flasker brændevin og Morten Ingemanns fine tegning som de meget synlige beviser på, at du var kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020 af et overvældende flertal af avisens læsere.

Torskenoteringen - sådan endte afstemningen Folket har talt, og det er særdeles klart i mælet. Ikke færre end 117.767 stemmer har vi modtaget

– det er ny rekord – og heraf gik næsten en tredjedel til statsminister Mette Frederiksen. Så er er årets nytårstorsk 2020. De to særdeles forhenværende, Morten Østergaard og Frank Jensen, følger på de næste pladser, men kun hvis deres stemmetal lægges sammen, kan de slå Den store Moder. Jakob Ellemann har på fjerdepladsen svært ved at leve op til de stolte familietraditioner, men man har vel nok fornemmelsen, at han kan slå til igen i de kommende år. Her er tallene: Mette Frederiksen – 31 procent Morten Østergaard – 18 procent Frank Jensen – 15 procent Jakob Ellemann – 12 procent Saszeline Dreyer – 9 procent Mogens Jensen – 5 procent Simon Aggesen – 4 procent Jette Skive – 2 procent Søren Brostrøm – 2 procent Erik Filthuth – 2 procent. Vis mere Luk

Ikke færre end 36.587 stemmer fik du. Det er rekord og sandelig noget, man kan være stolt af.

Travl

Så viste det sig, at du ikke lige havde tid til at modtage torsken den dag. Du havde for travlt, men aftalen med din presseafdeling blev, at vi skulle finde en dag i det nye år, hvor overrækkelsen kunne finde sted.

Med en ny torsk, begribeligvis. Den første kom Københavns hjemløse til gode.

Ekstra Bladet afleverede den oprindelige torsk et sted, hvor der blev sat pris på den. Foto: Jonas Olufson

Siden har jeg talløse gange ringet til statsministeriet for at få en aftale i stand. Hver gang har jeg fået at vide, at sagen ikke var glemt, og at man snart ville vende tilbage.

Lige indtil i går, hvor jeg efter endnu en opringning modtog en sms:

’Kære Hans.

Statsministeren takker nej til at modtage torsken. God weekend.’

Bekymret

Her kan jeg blive lidt bekymret. Hvis du skal bruge halvanden måned på at finde ud af, at du ikke vil tage imod en torsk, hvor lang tid kan du så ikke bruge på spørgsmål, der er af større betydning for nationen?

På den måde går du glip af den tale, jeg har skrevet, og som i uddrag lyder sådan her:

’Tillykke! Mange har stræbt efter at blive Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020, men din indsats overstrålede dem alle.

Mere end 15 millioner døde mink er svære at overgå.

Nogle har sammenlignet din regeringsperiode med enevælden eller med styret i Nordkorea, men det er uretfærdigt, synes jeg.

Mette Frederiksen i Morten Ingemanns streg.

Ville Kim Jong-un måske have taget imod en torsk som tegn på, at han havde kvajet sig i årets løb? Næppe.

Hvorimod du, Mette Frederiksen, har så meget humor og selvironi, at du...'

Højt humør

Den pointe falder nu til jorden med en våd lyd.

Dine to socialdemokratiske forgængere som statsministre, Poul Nyrup og Helle Thorning, blev begge kåret som Ekstra Bladets Nytårstorsk to gange. Ved overrækkelserne tog de imod torsken med højt humør og brede smil, ganske som sagen fortjener.

Jeg synes, det er skuffende, at du nok vil dele en mad med makrel i tomat med nationen, men ikke en stor og flot torsk.

Det handler vel om kontrol, og det er ret tyndt, synes jeg.

Når 2021 nærmer sig sin afslutning, vil Ekstra Bladets læsere igen stemme om, hvem der er årets nytårstorsk, og man kan nok ikke udelukke, at du igen er i kandidatfeltet.

Skal vi ikke se, om vi til den tid kan gøre det lidt bedre?

venlig hilsen

Hans Bjerregaard

43 tidligere torsk 1977 Folketingsmedlem Inge Krogh 1978 Folketingsmedlem René Brusvang 1979 Sømandsformand Preben Møller Hansen 1980 Partistifter Erhard Jakobsen 1981 Aalborg-borgmester Marius Andersen 1982 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1983 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1984 Trafikminister Arne Melchior 1985 Indenrigsminister Britta Schall Holberg 1986 Skatteminister Isi Foighel 1987 DBU-formand Carl Nielsen 1988 Folketingsmedlem Mogens Camre 1989 Sundhedsminister Elsebeth Kock-Petersen 1990 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1991 Folketingets formand H. P. Clausen 1992 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1993 Politidirektør Poul Eefsen 1994 Trafikminister Kaj Ikast 1995 Kulturminister Jytte Hilden 1996 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 1997 Partileder Uffe Ellemann-Jensen 1998 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 1999 Økonomiminister Marianne Jelved 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 2001 Folketingsmedlem Keld Albrechtsen 2002 Borgmester Peter Brixtofte 2003 Folketingsmedlem Jacob Buksti 2004 Prins Joachim 2005 Ejendomsmægler Hanne Nørrisgaard 2006 Imam Abu Laban 2007 Folketingsmedlem Jørgen Poulsen 2008 Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech 2009 Borgmester Klaus Bondam 2010 Miljøminister Karen Ellemann 2011 Statsminister Helle Thorning-Schmidt 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidt 2013 Partileder Lars Løkke Rasmussen 2014 Partileder Lars Løkke Rasmussen 2015 Folketingsmedlem Carl Holst 2016 Europa Parlaments-medlem Morten Messerschmidt 2017 Udenrigsminister Anders Samuelsen 2018 Finansminister Kristian Jensen 2019 Partileder Rasmus Paludan Vis mere Luk

