Nellie blev alvorligt syg: Spiste hash på gåtur

Det var en helt almindelig gåtur i Ørestaden i København. Men da den var overstået, blev hunden Nellie alvorligt syg.

- Vi kommer hjem, og hun lægger sig til at sove. Efter et par timer prøver vi at vække hende, fordi hun ikke plejer at sove så længe. Men hun er helt væk.

Sådan fortæller Eva Fischer Alstrup til Ekstra Bladet om sin og familiens oplevelse tirsdag i denne uge, hvor deres treårige hund Nellie måtte hastes til dyrehospitalet.

Havde spist hash

På gåturen opførte Nellie sige ellers helt normalt, og der var ingen problemer, lyder det fra Eva, der også har fortalt historien til KøbenhavnLIV.

- Der går lidt tid, før vi indser, at noget er galt. Så prøver vi at løfte hendes hoved, og vi rejser hende op, men hun triller bare om igen. Og da ser vi, at hun har tisset på sig selv i sofaen, fortæller hun.

En helt almindelig gåtur gik grueligt galt for Nellie. Privatfoto

Annonce:

Familien ringede til dyrehospitalet, som sagde, at de skulle skynde sig at komme ind med Nellie.

Allerede der havde Eva en mistanke om, hvad der kunne være galt. Og da de ankom til hospitalet, blev den bekræftet.

- De tester hende og finder ud af, at hun har indtaget hash, siger Eva Fischer Alstrup.

Fik drop og kul

Dyrehospitalet beholdte Nellie natten over, da hendes symptomer tydede på, at hun havde indtaget en stor mængde. Her fik hun lagt drop, fordi hun var dehydreret, og blev fodret kul, der binder stofferne i tarmen og forhindrer, at mere af det optages i kroppen.

Eva kunne huske, at hun havde set en ziplock-plastikpose i det område, Nellie havde snuset rundt i. Hun fandt efterfølgende posen, der ses på billedet her. Privatfoto

Inden familien tog hjem, fik de at vide, at hun nok skulle klare den.

- Der bliver jeg så lettet, fortæller Eva Fischer Alstrup.

Hun er også glad for, at forgiftningen skete på eftermiddagsturen og ikke på en gåtur om aftenen.

- For tænk nu, hvis vi var gået i seng og først havde opdaget, at hun var dårlig morgenen efter.

Annonce:

Reager på symptomerne

Her to dage senere er Nellie efterhånden ved at være kommet sig over forgiftningen. Og nu ønsker Eva Fischer Alstrup at udbrede budskabet om, at man skal reagere, hvis ens hund pludselig får symptomer.

- Jeg vidste ikke, hvor farligt det egentlig var, men Nellie blev jo virkelig påvirket af det. Der skal ret meget til, at det er en dødelig dosis, men jeg er da bange for, hvad der ville være sket, hvis vi ikke var kommet ind med hende, fortæller hun.

- Fremover vil jeg undgå at gå tur de steder, hvor jeg ved, at folk hænger ud, og der måske er en risiko for, at der kan ligge stoffer.