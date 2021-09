Nemlig.com fanget på kamera - igen

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Mandag morgen var der kø på Holbækmotorvejen, og det var tilsyneladende for meget for en nemlig.com-chauffør.

Chaufføren valgte nemlig at se tykt på færdselsregler og sikkerhed, da vedkommende tog nødsporet i brug for komme af motorvejen.

Det viser en video, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. Videoen kan ses over artiklen. Den er filmet klokken 08.05 på Holbækmotorvejen ved afkørsel Vallensbæk N mandag.

Hos nemlig.com lyder det fra logistikdirektør Jonas Ronaldsen:

'Det er helt uacceptabelt, at køre ulovligt i nødsporet. Vi har nultolerance overfor den her form for kørsel. Vi vil på baggrund af denne video forsøge at finde frem til den pågældende transportvirksomhed, så vi kan anmelde forholdet til politiet,' siger Jonas Rolandsen, logistikdirektør i nemlig.com.

Gentager sig

Et citat, der er stort set enslydende med det, som Jonas Ronaldsen leverede for blot ti dage siden, da en nemlig.com-chauffør blev taget i en lignende forseelse:

'Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad der sker i denne video, og vi har nultolerance overfor den her form for kørsel. Vi vil på baggrund af denne video forsøge at finde frem til den pågældende transportvirksomhed, så vi kan anmelde forholdet til politiet,' lød det dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få nemlig.com til at finde ud, hvorvidt det fik konsekvenser for den pågældende chauffør eller transportvirksomhed, men det har i skrivende stund været muligt.

Ikke kun nemlig.com

At chauffører kører hensynsløst er ikke noget ukendt fænomen.

Gennem den sidste tid har Ekstra Bladet således bragt talrige artikler, hvor det så, hvordan både chauffører fra nemlig.com og GLS har hævet sig over færdselsloven.

Rådet for Sikker Trafik kan ikke kommentere konkret på sagerne eller på deciderede kurer-vogne.

Men Jesper Hemmingsen, der er specialkonsulent for Rådet for Sikker Trafik, har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at man kan se, at særligt varevogne har problemer med at overholde færdselsloven.

- DTU har lavet en undersøgelse, som viser, at varebiler er tre gange så ofte med i trafikulykker, hvor folk kommer til skade, som normale personbiler, lød det fra Jesper Hemmingsen, som henviser til en undersøgelse fra DTU om risiko i trafikken.