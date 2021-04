Nemlig.com i shitstorm

Flere kunder er stoppet med at handle hos nemlig.com, efter Politiken har viderebragt lagerarbejderes oplevelser om de arbejdsforhold, de har, når de pakker mad til hele Danmark.

Nemlig.com overvåger ansattes effektivitet ved at tælle sekunder

Ekstra Bladet har talt med Rasmus Tue Jørgensen og Henni Hansen, der er nogle af de kunder, der ikke længere vil benytte sig af nemlig.com.

- Jeg har tænkt mig at boykotte dem fuldstændig. Som ansat skal man ikke have en frygt for at blive fyret og hele tiden blive målt og vejet, fortæller Rasmus Tue Jørgensen, der til dagligt ejer en webdesignvirksomhed og er i gang med en kandidatgrad i filosofi.

Nemlig.coms administrerende direktør, Stefan Plenge, har selv været ude at fortælle i en mail til sine kunder, at det simpelthen ikke er sandt, det Politiken beretter.

Han mener, det er en smædekampagne fra 3F's side, og at Politiken bare hopper med på den galej.

Nemlig.com i modangreb: 'En smædekampagne'

Gammeldags ledelse

Rasmus Tue Jørgensen fik selv mailen fra direktøren, men han mener stadig, at der er et klart svigt i ledelsen, og at han ikke vil lægge sine penge et sted, der behandler sine medarbejdere, som nemlig.com gør.

- Det er i virkeligheden enormt gammeldags at styre en virksomhed gennem frygt. Nemlig.com burde have lært, at man får mest ud af sine medarbejdere, når der er god stemning, siger den selvstændige og fortsætter:

- Og i mailen til os kunder påstår direktøren, at fagforeningen prøver at ødelægge firmaet. De gør jo bare deres arbejde. Hans brokkeri ændrer ikke min holdning overhovedet.

Sådan kan man ikke behandle mennesker

Henni Hansen på 87 år har også brugt nemlig.com og bor i et område, hvor nemlig.com ofte kommer forbi.

Hun har i længere tid været lettere irriteret over, at chaufførerne har haft så travlt. Men nu forstår hun hvorfor.

- Artiklen handlede ikke om chaufførerne, men det virker, som om det er en helt generel ting hos nemlig.com. Og sådan kan man sgu ikke behandle mennesker. Det er bare ikke i orden, fortæller pensionisten.

- Faktisk har jeg aldrig hørt noget lignende.

Hun har sammen med andre i sit kvarter talt om arbejdsvilkårene på nemlig.com, og de har alle tænkt sig at stoppe som kunder.

- Jeg kan godt hente min egen mad, men det er ikke alle af mine veninder, der kan det. Men de vil hellere finde alternativer end at støtte sådan et firma.

'Væmlig.com'

Det er ikke kun Henni og Rasmus, der går imod firmaet.

Både på Twitter og Facebook deler folk flittigt deres holdninger.

'Det burde hedde væmlig.com og ikke nemlig.com.'

'Jeg er rystet. Simpelthen rystet over, at et supermarked, der slår sig op på at være bedre end alle andre, i virkeligheden opfører sig som slaveejere.'

'Har haft stor glæde af at få varer bragt fra nemlig.com. Men det er slut. Farvel nemlig.'

DR2's 'Deadline' har også spurgt nemlig.com på Twitter, om de vil med i programmet og tale om sagen. Det har de ikke ønsket.