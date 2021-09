Nemlig.com og 3F i åben krig

Fagforeningen 3F kritiserer endnu engang chaufførernes arbejdsforhold i nemlig.com.

Det sker efter, at Ekstra Bladet fredag morgen bragte en video, hvor en nemlig.com-chauffør tonser forbi morgentraffiken på Motorring 3.

Spørger man formand for 3F's transportgruppe Jan Villadsen findes årsagen til vanvidskørslen i de kritisable arbejdsforhold.

- Chaufførerne hos nemlig.com er enormt pressede. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er er forklaringen her, siger Jan Villadsen.

Det har tidligere været fremme, at nemlig.com har udstedt bøder til chaufførerne, hvis de kom for sent til en levering eller udeblev fra en vagt på grund af eksempelvis sygdom.

Åben krig

Jan Villadsen fortæller til Ekstra Bladet, at han har fået tilsendt dokumentation på, at bøderne stadig bliver udstedt, men han ønsker ikke at fremsende den af hensyn til chaufførernes sikkerhed.

- Firmaet har sagt, at de ikke giver bøder ud længere, men det gør de. Jeg har fået tilsendt dokumentation på det fra nogle af chaufførerne, der har fået bøder, men de er simpelthen hunderædde for at stå frem med det. De er bange for at miste deres job, siger Jan Villadsen til Ekstra Bladet.

Den udmelding er logistikdirektør i nemlig.com Jonas Rolandsen dog slet ikke enig i.

- I nemlig.com eksisterer der ikke et bødesystem over for de transportvirksomheder, vi samarbejder med. Dette ved 3F godt, og det vil klæde 3F at holde sig til sandheden, skriver Jonas Rolandsen i en mail og fortsætter:

- Nemlig.com sikrer, at alle ruter er planlagt under hensyntagen til blandet andet køreafstande, hastighedsbegrænsninger og myldretid.

Det handler om ansvar

Ifølge Jan Villadsen er det alt for nemt for nemlig.com at fralægge sig et ansvar for chaufførerne på grund af måden de er ansat på.

- Det er et generelt problem hos nemlig.com, at de ikke tager ansvar for forholdene, siger Jan Villadsen.

Chaufførerne, der leverer varer er ikke direkte ansat af nemlig.com men i selvstændige transportfirmaer. Derfor er det også dem, den online dagligvarekæde skal have fat i, når en chauffører kører vanvittigt.

- Nemlig.com har ingen chauffører ansat, men har aftaler med en række selvstændige transportvirksomheder. Disse har naturligvis forpligtet sig til, at deres chauffører kørt lovligt, ordentligt og forsvarligt, skriver Jonas Rolandsen.

Arbejdstilsynet har dog i en tidligere sag om en arbejdsskade afgjort, at nemlig.com bærer et ansvar for chaufførerne.