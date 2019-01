Nerver af stål: Her dykker de med den største hvidhaj nogensinde fanget på kamera

To dykkere kastede sig ud på en noget dristig fotooptagelse, da de fik øje på en gigantisk hvidhaj.

Omkring 6,5 meter lang og med en kampvægt på 2,5 tons er 'Deep Blue', den største af hvidhaj, der nogensinde er registreret.

Som det fremgår af billederne, er det lidt af en kæmpe, de to dykkere Mark Mohler og Kimberly Jeffries spottede i søndags.

Dykkerne kunne identificere 'Deep Blue' takket være et implantat, der sporer hendes bevægelser. Foto: Ritzau Scanpix

Hvor de fleste mennesker nok ville betragte den gigantiske hvidhaj på afstand, hoppede Mark og Kimberly i stedet ned til den for at svømme med den og tage billeder.

Mens 'Deep Blue' mæskede sig i kadaveret af en kaskelothval, fik de to dykkere og fotografer en svømmetur, de sent vil glemme. Det lykkedes dem at identificere rovdyret, fordi en række forskere for 20 år siden, 'mærkede' den.

'Deep Blue' blev kendt, da den dukkede op i Discovery Channels populære serie 'Shark Week'. Hvidhajen vurderes til at have rundet de 50 år, og sammen med dens bemærkelsesværdige størrelse har den fået fans rundt om i hele verden.

Det er nok de færreste, der vil tage det lige så køligt, som de to dykkere, hvis de stødte på 'Deep Blue'. Foto: Ritzau Scanpix

Forskere mener, at der er en klar sammenhæng mellem størrelsen og alderen på den gigantiske hvidhaj, og derfor er den muligvis også den ældste hvidhaj i verden.

Det lykkedes dykkerne at komme ganske tæt på 'Deep Blue'. Foto: Ritzau Scanpix

