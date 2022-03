Nervøs for dine børn i nattelivet? Dét kan du gøre

Alle forældre bekymrer sig om deres børn - specielt når de færdes i nattelivet og skal hjem igen sent om natten. Her guider vi til, hvordan dine unge mennesker kan få så sikker en nat som muligt

Ekstra Bladet

Mange forældre har formentlig oplevet at sove med det ene øje åbent, når de unge er sendt i byen. Og selvom man ikke kan forhindre dem i at skulle ud og leve ungdomslivet, kan man alligevel gøre flere ting for at gøre en bytur mere sikker.