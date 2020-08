Nestlé klar med plante-tun

Der er godt nyt for dem, der har savnet et plantebaseret alternativ til tun

Endnu et alternativ til kød er klar til at ramme markedet.

Fødevaregigant Nestlé lancerer nemlig et nyt produkt : 'Tun' på glas lavet af planter.

Det skriver Nestlé i en pressemeddelelse.

Plantetunen skulle ifølge Nestlé selv kunne bruges i en lang række af retter som salater, sandwiches og på pizza.

Sætter man tænderne i det nye fiskealternativ, vil man tygge ned i en tekstur og smag, der skulle lede tankerne over på tunfisken.

Plantetunen er lavet af seks plantebaserede ingredienser, heriblandt ærteprotein. Og selvom plantetunen ikke er den ægte fisk, så er produktet uden tilsatte farvestoffer eller konserveringsmidler.

Og som en bonus er plantefisken uden kviksølv, hvilket der ellers kan være i tunfisken. Der kan faktisk være så meget kviksølv i tunfisk, at børn og gravide bør begrænse indtaget af tun, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Nestlé håber, at deres fiskealternativ, som de har brugt ni måneder på at udvikle, kan hjælpe med at bekæmpe overfiskning og beskytte havets biodiversitet, skriver firmaet.

Hvis du allerede nu har skrevet plantebaseret tun på indkøbslisten, må du dog strege det ud igen. Produktet kommer først på hylderne i Schweiz, hvor man både vil kunne købe den plantebaserede tun på glas og i færdiglavede sandwiches.

Det vides ikke, hvornår man kan forvente at kunne købe plantebaseret tun i Danmark

Hvad Nestlés planer er for at rulle produktet ud i andre lande, vil blive oplyst på et senere tidspunkt.